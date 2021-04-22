Зеленський відреагував на слова Шойгу про повернення військ Росії до місць постійної дислокації

Президент України Володимир Зеленський 22 квітня відреагував на російські заяви щодо відведення частини військ від українського кордону.

«Зменшення чисельності військ на нашому кордоні пропорційно знижує напругу. Україна завжди напоготові, але вітає будь-які кроки зі зменшення військової присутності й деескалації ситуації на Донбасі. Україна прагне миру. Дякую міжнародним партнерам за підтримку», – написав Зеленський у твітері.

Користувачі соціальних мереж, коментуючи твіт глави держави, нагадали президентові України, що вторгненню Росії до Грузії 8 серпня 2008 року також передували датовані 3 серпня повідомлення про завершення «антитерористичних навчань «Кавказ-2008».

Раніше 22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу повідомив про завершення навчань у Південному та Західному військових округах. За його словами, «цілі раптової перевірки досягнуті повністю».

«Війська продемонстрували здатність забезпечити надійну оборону країни. У зв’язку з цим мною ухвалене рішення завершити перевірочні заходи в Південному та Західному військових округах», – заявив Шойгу.

Він наказав забезпечити з 23 квітня повернення усіх військ до місць постійної дислокації.

Росія останніми тижнями активно нарощувала військову присутність біля українських кордонів і в окупованому Криму. За даними розслідувачів, вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

У Білому домі 8 квітня заявили, що Росія на даний час має біля кордону з Україною більше військ, ніж будь-коли з 2014 року.

У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України – США, ЄС, G7 та НАТО – висловили Києву свою підтримку.