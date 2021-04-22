Міноборони розраховує, що серйозність євроатлантичних намірів України врахують на саміті НАТО в червні

Міністр оборони Андрій Таран розраховує, що позиція України про серйозність її євроатлантичних намірів буде відображена у документах, які розглядатимуться у Брюсселі 14 червня на саміті НАТО.

«Оскільки на наступному саміті НАТО, дату проведення якого оголошено сьогодні, лідери держав-членів Альянсу фактично спланують майбутнє організації на наступні 10 років, ми хотіли б вкотре чітко артикулювати серйозність наших євроатлантичних намірів», – цитує Тарана пресслужба Міноборони.

За його словами, остання ескалація російської військової присутності вздовж кордонів України «не залишає жодних сумнівів, яка країна сьогодні становить найбільшу військову загрозу в євроатлантичному просторі».

У Міноборони додали, що у Брюсселі це чітко усвідомлюють, оскільки генеральний секретар НАТО недвозначно назвав «агресивні дії Росії» серед викликів сьогоднішнього та завтрашнього дня.

«Потужним сигналом у рішеннях саміту НАТО 14 червня для світової та європейської безпеки могла б стати демонстрація відданості рішенням Бухарестського саміту 2008-го року, що декларує безумовну перспективу членства для України та Грузії», – сказав Таран.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ 22 квітня оголосив, що наступний саміт лідерів країн НАТО відбудеться 14 червня 2021 року в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

За його словами, під час зустрічі планують розглянути рішення щодо порядку денного НАТО на період до 2030 року.

На початку квітня президент України Володимир Зеленський публічно відповів генеральному секретареві НАТО Єнсу Столтенберґу на його заяву про підтримку України на тлі концентрації російських військ уздовж українського кордону, заявивши, що ПДЧ (план дій щодо членства в альянсі) для України «стане справжнім сигналом для Росії».

У Білому домі після цього заявили, що рішення про вступ України до НАТО буде ухвалювати сам альянс.