Білий дім: рішення про вступ України до НАТО буде ухвалювати сам альянс

Рішення про вступ України до НАТО буде ухвалювати сам альянс, заявила речниця Білого дому Джен Псакі, коментуючи 6 квітня на прохання журналістів заяву президента Володимира Зеленського про важливість вступу України до НАТО для протистояння російській агресії.

За словами Псакі, Україна давно прагне членства в НАТО і піднімає це питання під час офіційних переговорів.

«Стосовно України, ми надаємо їй рішучу підтримку,... але це рішення ухвалює НАТО», – наголосила вона.

Раніше президент України Володимир Зеленський публічно відповів генеральному секретареві НАТО Єнсу Столтенберґу на його заяву про підтримку України на тлі концентрації російських військ уздовж українського кордону.

«Пане Столтенберґ, ми віддані реформуванню нашої армії та оборонного сектору, але одними реформами Росію не зупинити. НАТО – це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ (план дій щодо членства в альянсі – ред.) для України стане справжнім сигналом для Росії», – написав Зеленський у твітері.

6 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ повідомив про розмову з президентом Володимиром Зеленським, у якій заявив про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України з боку Північноатлантичного альянсу.

2 квітня відбулася телефонна розмова президентів США і України Джо Байдена та Володимира Зеленського. За повідомленням Білого дому, «президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України в умовах агресії Росії на Донбасі та в Криму».