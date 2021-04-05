Розголошенню не підлягає: Місія України при НАТО про ймовірні спільні навчання ЗСУ і військових Альянсу

У Місії України при НАТО на запитання Радіо Свобода, чи є на сьогодні конкретні домовленості між Україною та Альянсом про проведення спільних навчань через посилення військової активності Росії біля українського кордону, заявили, що така інформація розголошенню не підлягає.

«Інформація, про яку йдеться у запиті, стосується питань воєнно-політичної обстановки і забезпечення національної безпеки, є даними з обмежений доступом і розголошенню не підлягає», – повідомили у Місії України при НАТО у відповідь на запит Радіо Свобода.

У відомстві зазначили, що співробітники установи не брали участі у зустрічі заступника керівника Офісу президента Романа Машовця із головою Представництва НАТО в Україні Александером Вінніковим, де пролунала пропозиція організувати спільні навчання Збройних сил України з військовими НАТО.

Зокрема, Київ тоді закликав розглянути можливість проведення спільних з авіацією країн НАТО повітряних патрулів у повітряному просторі України.

Дипломатична установа також повідомила, що, згідно з робочим планом Військового комітету Україна-НАТО на 2021 рік участь Збройних сил України на рівні підрозділів, представників (штабних офіцерів, спостерігачів) та проведення військово-морських тренувань запланована у 15 заходах.

«З них: на території України – 3, поза межами України – 12», – йдеться у відповіді на запит.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України.

На зауваження про пересування російських військ уздовж українського кордону речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія «переміщує війська в межах власної території на власний розсуд, і це нікого не повинно стосуватися».

2 квітня відбулася телефонна розмова президентів США і України Джо Байдена та Володимир Зеленського. За повідомленням Білого дому, «президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України в умовах агресії Росії на Донбасі та в Криму».

4 квітня верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель запевнив владу України «у непохитній підтримці ЄС» на тлі агресії з боку Росії.