Росія тренує наступ у Криму. Яке озброєння показав Кремль на окупованому півострові?

У березні Крим став військовим полігоном. Росія провела масштабні навчання на окупованому півострові. Піднімали авіацію, у Чорне море виводили субмарини, а з Новоросійська перекидали загони десантників. Симетрично, свої навчання провели й українські армійці. На півдні України тренувалися десантно-штурмові підрозділи, також відбулися стрільби реактивних систем залпового вогню «Смерч». Два роки тому Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, в якій закликала Росію вивести війська з Криму. У Кремлі відповіли, що робитимуть все що завгодно на півострові заради власної безпеки. Отже, яке озброєння на навчаннях у Криму «засвітив» Кремль? Як тренування нападу назвали обороною? І що, насправді, відтерміновує збройне вторгнення Росії в Україну з боку Криму?

Російські субмарини загроза для Україні і НАТО

З бухти Севастополя у Чорне море вийшла субмарина «Колпіно». Спеціально для навчань з Новоросійська до берегів Криму росіяни перекинули ще один підводний човен «Великий Новгород».

«Що стосується субмарин, нічого там особливого немає. Підводні човни проєкту 636. Це продовження проєкту «Варшав'янка», 878-го проєкту. Це радянський проєкт 70–80-х років, які виготовлялися, переважно, для держав Варшавського договору. Тому і «Варшав'янка», – розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія XXI» Павло Лакійчук.

Екіпажі підводних човнів відпрацювали глибоководне занурення й екстрену підготовку до бою. «Колпіно» навіть показали зсередини.

Це підводні човни, які, дійсно, загрожують і Україні і, в принципі, країнам НАТО

Радянський проєкт 70–80-х років Росія максимально модернізувала. «Колпіно» і «Великий Новгород» можна озброювати крилатими ракетами «Калібр», здатними переносити ядерну боєголовку.

«Це підводні човни, які, дійсно, загрожують і Україні і, в принципі, країнам НАТО. Якщо говорити про дальність стрільби «Калібрів», то це може досягати до 2,500 кілометрів. Тобто ці підводні човни є новітніми, вони, дійсно, загрожують безпеці не тільки Чорного моря, але, я сказав би, Європі та Середземному морю», – вважає заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

За повідомленнями російських ЗМІ, саме «Колпіно» і «Великий Новгород» бомбили позиції бойовиків Ісламської держави у Сирії 2017 року.

На навчаннях у Чорному морі, поблизу узбережжя Криму, екіпажі обох субмарин теж тренували стрільбу по наземних цілях. І саме на це радить звернути увагу Павло Лакійчук:

По нас можуть лупити не тільки зі сходу «Іскандерами» і «Точками», а й «Калібрами» з півдня

«Єдине, що цікаво, це відпрацювання стрільби ракетами по наземним цілям. Це для нас серйозний момент такий, тому що відпрацьовувались вони і з надводних кораблів і з підводних човнів по морським цілям – це класичне застосування. Тобто, тут треба нам спостерігати саме за цим моментом, тому що у випадку загострення по нас можуть лупити не тільки зі сходу «Іскандерами» і «Точками», а й «Калібрами» з півдня».

Зараз на озброєнні Чорноморського флоту Росії 6 таких субмарин.

За допомогою цих човнів Росія, може постійно, фактично, повністю контролювати підводну сферу Чорного моря

«Фактично, за допомогою цих човнів Росія, може постійно, фактично, повністю контролювати підводну сферу Чорного моря, що є дуже небезпечно для України, оскільки в Україні є засоби боротьби з підводними човнами, але їх замало», – пояснює експерт Михайло Самусь.

Ще одна особливість березневих морських навчань використання вертольота-розвідника. З повітря він вказує на цілі, які потрібно знищити в морі.

«Мало, можливо хто звернув на це увагу, застосовувався гелікоптер Ка-31Р. Це на Чорному морі я бачу вперше. Це вертоліт радіолокаційного дозору. По нашим, ну, по НАТОвським стандартам це загоризонтне виявлення цілей. Цілевказання з повітря збільшує точність ураження, збільшує дальність виявлення цілей», – пояснює Павло Лакійчук.

Російські десантники тренували напад.

На кримському полігоні Опук десантно-штурмова частина з Новоросійська тренувалися захоплювати аеродром умовного противника.

Вони цього року відпрацьовували вертикальний охват наступальної операції.

«Можна звернути увагу, що вони цього року відпрацьовували вертикальний охват наступальної операції. Це значить, що це суто наступальний вид бойових дій, який передбачає для закріплення успіху закидання десантників для захоплення опорних пунктів в тилу противника», – каже Павло Лакійчук.

Офіційна легенда іншого етапу навчань – оборона Чорноморського узбережжя від висадки умовного десанту противника. Насправді, і тут росіяни тренувались атакувати, а не оборонятись, переконують експерти. У ролі умовного ворога ті самі десантники 7-ї дивізії армії Росії з Новоросійська. Вчилися висаджуватися на берег. Якщо Росія перейде у реальний наступ на Україну, то саме силами 7-ї десантної дивізії з Новоросійська, вважає Михайло Самусь.

Демонструвалося, як будуть висаджуватися десантні підрозділи з Південного округу Росії на територію України

«Насправді, 7 повітряна десантна дивізія з Новоросійська, звісно, буде висаджуватися прямо на об’єкти на території України. Тобто, чому я й казав, що ті елементи, які показувалися, що це, начебто, там якась оборона чи якісь оборонні заходи. Насправді, це демонструвалося, як будуть висаджуватися десантні підрозділи з Південного округу Росії на територію України. Тут все логічно, все відпрацьовувалося якраз з точки зору, як це буде відпрацьовуватися у бойових умовах».

Навчання у Криму – ширма для перекидання військ.

Завдяки масштабним навчанням, росіяни перекидають війська до кордонів України. За даними української розвідки, від 2015 року у напрямку Криму на постійній основі розташувалась 8 армія Південного військового округу.

Це і є постійне ведення розвідки противника в умовах війни з Російською Федерацією

«Під виглядом навчань створюється угруповання, виводяться на полігони, виводяться до наших кордонів. Цей період саме і є загрозливий, коли воєнна розвідка аналізу і доповідає , який характер цих дій, наскільки він змінився, наскільки збільшився рівень загрози воєнного вторгнення на територію нашої держави. Це і є постійне ведення розвідки противника в умовах війни з Російською Федерацією», – каже представник головного управління розвідки міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Росія не виключає варіант нападу США на Крим розповідав журналістам депутат Держдуми Росії Руслан Бальбек. Тому Кремль і проводить регулярні навчання на півострові. Також таким чином Кремль демонструє свій політичний вплив, вважає Леонід Кравчук:

Росія хоче перетворити Крим у плацдарм військовий

«Не просто ж Крим це Україна, це Чорне море, це цілий басейн. Там Туреччина, там сходяться нитки політики, які далеко виходять, далеко за межі України. І тому Росія хоче перетворити Крим у плацдарм військовий. І тому, поставивши таке завдання, вони демонструють свою силу, вони туди завозять війська, завозять новітню зброю, щоб показати, що вони там присутні і що вони мають там військову сильну базу».

Що зупиняє Росію від нападу на Україну найближчим часом?

Українські військові проводять навчання на межі з Кримом щотижня. Цього разу підрозділи десантно-штурмових військ тренувалися відбивати напад повітряного десанту.

Подальші навчання будуть проводитися за участі десантників, інженерних військ та авіації

«Воїни-десантники раптово були підняти за тривогою, здійснили марш та відбили наступ умовного противника. У подальшому зайняли панівні висоти та обладнали оборону. Подальші навчання будуть проводитися за участі десантників, інженерних військ та авіації», – повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

На півдні України перевірили роботу розрахунків протиповітряної оборони та розгорнули системи залпового вогню «Смерч» і зенітно-ракетний комплекс «Оса-АКМ».

Тиждень тому була подія, яка дуже значно відсунула ймовірність наступу Росії на Україну

«Скажу так, тиждень тому була подія, яка дуже значно відсунула ймовірність наступу Росії на Україну. Це введення першого дивізіону спочатку навчальних крилатих ракет «Нептун», – каже Михайло Самусь.

Крилаті ракети «Нептун» здатні влучати у ціль на відстані 280 кілометрів, кажуть її розробники. Завдяки зброї, спроєктованій конструкторським бюро «Луч» у Києві, Україна зможе контролювати половину акваторії всього Чорного моря.