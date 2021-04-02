Зеленський: Байден запевнив, що Україна не залишиться наодинці проти агресії Росії

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до нації 2 квітня повідомив про результат своєї першої розмови з президентом США Джо Байденом.

«Ми детально обговорили ситуацію на Донбасі. Президент Байден запевнив мене, що Україна ніколи не залишиться наодинці проти агресії Росії», – наголосив очільник української держави.

За словами Зеленського, Байден указав, що загрозу демократії «становить значна кількість олігархів, які зацікавлені у дестабілізації та послабленні державних інституцій».

«Було відзначено та підтримано втілення й продовження реформ в Україні, зокрема антикорупційної, судової та реформи Конституційного суду. За словами президента Байдена, у питаннях боротьби з корупцією США та Україна – брати по зброї», – вказав Зеленський.

Не навівши подробиць, український лідер згадав, що також темою розмови була «участь США у Кримській платформі» та «майбутній візит президента Байдена в Україну».

Президент США Джо Байден та його український колега провели 2 квітня телефонну розмову, яка тривала 30-40 хвилин. За повідомленням Білого дому, «президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах агресії Росії на Донбасі та в Криму».

Також у повідомленні американської адміністрації вказано, що Байден «підкреслив прагнення своєї адміністрації активізувати наше стратегічне партнерство на підтримку плану президента Зеленського щодо боротьби з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на наших спільних демократичних цінностях, що забезпечують справедливість, безпеку та процвітання для народу України».

Розмова Байдена та Зеленського, яка тривалий час відкладалася, відбулася на тлі ескалації бойових дій на Донбасі та концентрації російських військ уздовж українського кордону та в окупованому Криму.