«Ми домовляємося про перемир’я» – Зеленський прокоментував ескалацію на Донбасі

Україна продовжить прагнути припинення вогню на Донбасі, попри чергову ескалацію та активізацію російських військ біля українського кордону, заявив 1 квітня президент Володимир Зеленський.

«Процес перемовин щодо миру нелегкий. Але ніхто й не сподівався, що буде легко. Завжди боляче втрачати наших людей. Кожна звістка про загибель дається з болем сім’ям, родичам, усім українцям і мені як президенту. Саме тому ми не зупиняємось і домовляємося про перемир’я як про найшвидший тактичний крок. Наша ж стратегія – обов’язково мир і повернення наших людей і територій», – твердить Зеленський.

За його словами, Україна «хотіла б повернутися до тих умов, коли режим припинення вогню діяв ефективніше». Зеленський має на увазі період тривалістю кілька місяців після 27 липня 2020 року, коли число вбитих і поранених українських військових на Донбасі значно скоротилося.

Зеленський вважає збільшення чисельності російських військ на кордоні з Україною «грою м’язами у форматі військових навчань» для створення «атмосфери загрози та тиску» під час переговорів.

Тим часом, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров попередив, що будь-які спроби «нової війни» на Донбасі загрожують самій Україні. В інтерв’ю російському «Першому каналу», Лавров процитував слова президента Росії Володимира Путіна, сказані «не так давно, і заява залишається актуальною і сьогодні, що ті, хто намагається розпочати нову війну на Донбасі, зруйнують Україну».

На зауваження про пересування російських військ уздовж українського кордону речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія «переміщує війська в межах власної території на власний розсуд, і це нікого не повинно стосуватися».

Старший директор Центру імені Байдена Університету Пенсильванії Майкл Карпентер наголосив, що «важливо стежити за сходом України в найближчі дні, оскільки Росія нарощує свої сили та посилює свої атаки». «Здається, Кремль шукає відплати за останні зусилля (української влади), спрямовані на приборкання діяльності кількох проросійських діячів», – наголосив американський експерт.

Раніше цього тижня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія додатково перекинула до східного кордону країни близько чотирьох тисяч військових. Ідеться про батальйонні тактичні групи, які, за даними штабу ЗСУ, приведені до стану бойової готовності.

Українські засоби інформації повідомили також про перекидання до кордонів російської військової техніки. Російське видання «Коммерсант» вказало, що постачальникам сільгосптехніки в Росії бракує залізничних платформ, оскільки їх забрали військові «для своїх потреб».

26 березня поблизу населеного пункту Шуми Донецької області в результаті мінометного обстрілу з боку російських гібридних сил загинули четверо українських військовослужбовців, ще двоє зазнали поранень. Українська влада звинуватила Росію в ескалації конфлікту.

Збройний конфлікт на Донбасі розпочався навесні 2014 року після анексії Росією півострова Крим. У 2015 році були укладені Мінські угоди про врегулювання конфлікту. Вони, однак, практично не виконуються. Україна і країни Заходу звинувачують Росію в прямій участі в конфлікті, в тому числі у застосуванні збройних сил і техніки. У Кремлі це заперечують, заявляючи при цьому, що «Росія Донбас не кине».