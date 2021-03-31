Пєсков: у Кремлі стурбовані «зростанням напруженості» на Донбасі

Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі стурбовані «зростанням напруженості» на Донбасі. «Українська сторона може вдатися до провокаційних дій, які призведуть до війни. Звісно, не хотілося б цього побачити», – наводить слова Пєскова агенція «Інтерфакс». Які саме дії України в Кремлі вважатимуть «провокаційними», речник Путіна не уточнив.

На запитання, чи допускають в Кремлі участь російської армії у бойових діях на боці угруповання «ДНР», Пєсков зазначив, що має на увазі «громадянську війну», яка, на його думку, на Донбасі і була.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія додатково перекинула до східного кордону країни близько чотирьох тисяч військових. Ідеться про батальйонні тактичні групи, які, за даними штабу ЗСУ, приведені до стану бойової готовності.

Українські засоби інформації повідомили також про перекидання до кордонів російської військової техніки. Російське видання «Коммерсант» вказало, що постачальникам сільгосптехніки в Росії бракує залізничних платформ, оскільки їх забрали військові «для своїх потреб».

26 березня поблизу населеного пункту Шуми Донецької області в результаті мінометного обстрілу з боку російських гібридних сил загинули четверо українських військовослужбовців, ще двоє зазнали поранень. Українська влада звинуватила Росію в ескалації конфлікту.

Збройний конфлікт на Донбасі розпочався навесні 2014 року після анексії Росією півострова Крим. У 2015 році були укладені Мінські угоди про врегулювання конфлікту. Вони, однак, практично не виконуються. Україна і країни Заходу звинувачують Росію в прямій участі в конфлікті, в тому числі у застосуванні збройних сил і техніки. У Кремлі це заперечують, заявляючи при цьому, що «Росія Донбас не кине».