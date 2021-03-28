Кулеба закликав країни світу засудити ескалацію на Донбасі, яка спричинила загибель 4 військових

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся із закликом до міжнародної спільноти засудити нову ескалацію конфлікту на сході України з боку Росії.

«Російська агресія проти України затягується. У 2021 році загинуло 23 солдати Збройних сил України. Минулого тижня російські війська атакували позиції ЗСУ в районі селища Шуми, в результаті чого загинули 4 наших солдатів. Я закликаю міжнародну спільноту найрішучішим чином засудити останню ескалацію конфлікту з боку Росії», – написав Кулеба у твітері в неділю, 28 березня.

Він назвав імена всіх загиблих – це 27-річні Сергій Гайченко і Максим Абрамович, 43-річний Сергій Коваль та 47-річний Сергій Барнич.

За повідомленням штабу ООС, удень 26 березня четверо військовослужбовців Збройних сил України загинули і двоє зазнали поранень у результаті обстрілу з боку російських гібридних сил поблизу населеного пункту Шуми Торецької міськради Донецької області.