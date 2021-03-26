На Донбасі внаслідок обстрілу з мінометів біля Шумів загинули 4 українських військових

На Донбасі сталося різке загострення ситуації, внаслідок здійсненого російськими гібридними силами обстрілу в Донецькій області загинули четверо українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Сьогодні, 26 березня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів неподалік населеного пункту Шуми, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ». У результаті обстрілу чотири військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил загинули, двоє зазнали поранення. Пораненим воїнам оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу», – ідеться в офіційному повідомленні.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.