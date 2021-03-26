Бойовики минулої доби 8 разів порушили «тишу» на Донбасі – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі минулої доби вісім разів порушили режим припинення вогню.

«Поблизу селища Світлодарськ окупанти відкривали вогонь у бік позицій українських захисників з ручних та станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Позиції наших захисників поруч населеного пункту Майорськ, окупанти обстріляли з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. В межах відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід», неподалік населеного пункту Богданівка, російсько-окупаційні війська вели вогонь по позиціям захисників України з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Неподалік Широкина, противник відкривав вогонь у бік українських позицій, застосувавши підствольні гранатомети, ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю», – йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби обстрілів не зафіксовано. Також, за даними штабу, бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

На ресурсах угруповання «ЛНР» бойовики звинувачують ЗСУ в двох обстрілах напередодні. На сайтах угруповання «ДНР» інформації про обстріли за останні години немає.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.