У 2014 році на сході України не було військових частин – Муженко

Станом на 2014 рік у східні області України були демілітаризовані, розповів командувач Збройних сил України (з 2014 по 2019 рік) Віктор Муженко в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Так він відповів на питання про те, чому Україна не реагувала на російсько-білоруські навчання біля своїх кордонів у 2013 році.

«Треба розуміти, хто був тоді при владі, яка проводилась державна політика. Станом на 2014 рік у нас повністю були демілітаризовані: схід України, лівий берег Дніпра, Донецьк, Донбас. Ті військові частини, які там були, вони були розформовані. Наприклад, повністю була розформована 254 дивізія, яка стояла в Бахмуті (тоді місто Артемівськ – ред.), а її частини стояли і в Луганську. Всі частини знаходилися на заході, в центрі і на заході. На 2014 рік східна частина України взагалі була практично оголена», – згадує Муженко.

За його словами, в 2005 році Україна припинила скорочення ЗСУ, але на початку російської агресії їхня чисельність поступалася показникам 1990-х років.

«Якщо порівнювати угруповання, яке було на початку 90-х років з тим угрупованням, чисельністю та структурою Збройних Сил, яке було на початку 2014, то це небо і земля. Тоді було практично мільйонне угруповання: більше тисячі літаків різних типів, кілька тисяч танків і т.д. А що ми мали на 2014 рік внаслідок всіх скорочень? Ми мали обмежене фінансування, яке не давало можливості підтримувати всі військові частини в боєготовому стані», – розповів він.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.