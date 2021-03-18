Незаконний призов кримчан на службу в ЗС РФ – «військовому комісару» повідомлено про підозру

Прокуратура АРК повідомила про підозру «військовому комісару міста Феодосія та Кіровського району Республіки Крим» у порушенні законів та звичаїв війни, що полягають у примушуванні цивільного населення окупованого півострова Крим служити в збройних силах держави-окупанта, повідлмила у четвер пресслужба прокуратури.

«За даними слідства, громадянин України до окупації півострова обіймав посаду начальника полігонної служби Повітряних сил Збройних сил України, а у 2014 році зрадив присязі на вірність народу України та перейшов на військову службу до армії держави-окупанта. Згодом він був призначений на посаду «старшого помічника військового комісара міста Феодосія та Кіровського району Республіки Крим», а у 2020 році безпосередньо на посаду «військового комісара». На цій посаді він здійснював реалізацію політики РФ та її окупаційної адміністрації, спрямованої на проведення незаконних примусових призовних кампаній цивільного населення півострову до лав збройних сил держави-окупанта. Реалізуючи незаконні «укази» вищого керівництва РФ, підозрюваний безпосередньо сприяв проведенню 6 незаконних призовних кампаній кримчан у відповідних районах», – йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що зазначені дії є порушенням заборони державі-окупанту примушувати цивільне населення служити в її збройних силах, передбаченого статтею 51 IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.

У звіті про ситуацію з дотриманням прав людини і міжнародного права на півострові «Кримська правозахисна група» раніше повідомила, що з 2014 року в російську армію призвали понад 28 тисяч жителів півострова.

1 жовтня 2020 року в МЗС України повідомили, що з 2014 року до російської армії в анексованому Криму призвали близько 25 тисяч осіб.

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