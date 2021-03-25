Минулої доби бойовики 7 разів стріляли на Донбасі – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі минулої доби сім разів порушили режим припинення вогню.

«Неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, противник відкривав вогонь у бік позицій українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм. Поблизу Авдіївки – російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік наших позицій з гранатометів різних типів та стрілецької зброї, а в районі Лебединського – ворог здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Позиції українських захисників поруч населеного пункту Шуми окупанти обстріляли з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. В районі населеного пункту Богданівка, окупанти вели вогонь по позиціям наших захисників з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню – поблизу Світлодарська. Також, за даними штабу, бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

На ресурсах угруповання «ЛНР» бойовики звинувачують ЗСУ в двох обстрілах напередодні. На сайтах угруповання «ДНР» інформації про обстріли за останні години немає.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.