Росія здійснювала розвідувальну діяльність у Чорному морі в 2013 році – Муженко

Розвідувальний буй, який виявили на дні Чорного моря в 2013 році, ймовірно, належав Росії – таку думку висловив в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії колишній командувач Збройних Сил Віктор Муженко.

Він нагадав, що після цієї знахідки Служба безпеки України у вересні 2013 року провела обшуки в кабінетах керівництва Генерального штабу.

«Тоді був звільнений з посади перший заступник начальника Генерального штабу адмірал Кабаненко. Ми зрозуміли, що йде якась накачка, але повної інформації, я особисто, не мав», – розповів Муженко.

Він погодився з тим, що розвідувальний буй, на його думку, мав російське походження.

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«Це був один із заходів розвідувального характеру, який проводили на території України в інтересах збройних сил Російської Федерації. Кабель зв’язку був в межах територіального моря України. Значить, це мали погодити з українською стороною. Це було зроблено таємно, а значить було зроблено проти України», – сказав Муженко.

Проєкт Крим.Реалії в серпні 2020 року оприлюднив раніше невідомі відомості про вторгнення Росії в територіальні води України влітку 2013 року.

Про знайдений розвідпристрій Радіо Свобода писало у 2013 році, і тоді пресцентр російського флоту назвав цю інформацію «дивною настільки, що не потребує якихось роз’яснень».