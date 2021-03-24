Зеленський затвердив Стратегію деокупації та реінтеграції Криму

Президент України Володимир Зеленський затвердив Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Указ про введення в дію відповідного рішення Ради національної національної безпеки і оборони опублікований на сайті глави держави 24 березня.

Стратегія визначає комплекс заходів дипломатичного, військового, економічного, інформаційного, гуманітарного та іншого характеру, спрямованих на відновлення територіальної цілісності, державного суверенітету України в міжнародно визнаних кордонах шляхом деокупації та реінтеграції Криму.

Документ визначає пріоритети для держави щодо захисту прав і свобод людини, порушених унаслідок тимчасової окупації Кримського півострова, а також головні напрямки відповідної економічної, соціальної, гуманітарної, екологічної, інформаційної, оборонної та безпекової політики.

В Офісі президента вказали, що стратегія дає чіткий сигнал міжнародній спільноті, що Україна послідовна у своїх діях із відновлення територіальної цілісності, порушеної внаслідок нехтування Російською Федерацією своїми міжнародними зобов’язаннями.

Рада національної безпеки й оборони України 11 березня затвердила Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.