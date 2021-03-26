У Білорусі суд визнав екстремістською книжку «Білоруський Донбас»

Книжку «Білоруський Донбас», авторами якої є журналісти Ігоря Ілляш і Катерина Бахвалова (Андрєєва), суд у Мінську визнав екстремістською, передає «Єврорадіо».

Книжка вийшла влітку 2020 року в Києві. У ній ідеться про війну на Донбасі та роль Білорусі та білоруських громадян у цьому конфлікті. Висновки експертів про визнання книжки екстремістською Ігор Ілляш вважає абсурдними і безпідставними: «Там ніяких аргументів немає. Формулювання «пропаганда нацизму», згадка про якісь «інструкції з вибухової справи» – цілковита маячня. Як можна писати у висновку про «пропаганду і демонструванні нацистської символіки», якщо в книжці немає ілюстрацій».

11 грудня 2020 року в аеропорту Мінська з двома примірниками цієї книжки затримали кореспондента телеканалу «Настоящее время» Романа Васюковича, який повертався з Києва. У нього вилучили ноутбук і книжки. Ноутбук згодом повернули, а книжки відправили до Міністерства інформації для «експертизи на екстремізм».

Щодо нього 24 березня склали протокол за частиною 1 статті 19.11 КоАП (розповсюдження, виготовлення, зберігання, перевезення інформаційної продукції, що містить заклики до екстремістської діяльності). Рішення в його адміністративній справі ще не ухвалене. Під час затримання в аеропорту книжка ще не була визнана екстремістською.

Як пише TUT.BY, Роман Васюкович на суді сказав, що навіть не читав куплену в Україні книжку, а придбав видання лише тому, що серед авторів були його знайомі – один примірник він збирався залишити собі, а другий – подарувати авторам. Його захист також вказував, що журналіст не мав на меті поширювати цю книгу.

Катерина Бахвалова (Андрєєва) – кореспондентка телеканалу «Белсат», яка також співпрацювала з Радіо Свобода, його проєктом Донбас.Реалії та іншими виданнями. На телеканалі «Белсат» вона працює з березня 2017 року. 18 лютого суд у Мінську засудив її та іншу журналістку каналу «Белсат» Дар’ю Чульцову до двох років колонії.