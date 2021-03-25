У Києві до Дня Волі відкрили виставку сучасного білоруського мистецтва

У галереї «Мистецький арсенал» у Києві 25 березня відкрили виставку сучасного мистецтва Білорусі під назвою «Кожны дзень. Мистецтво. Солідарність. Спротив». Вона присвячена протестам проти влади Олександра Лукашенка у Білорусі, які тривають від серпня 2020 року. За словами організаторів, виставка фокусується на дослідженні солідарності, «слабких» тактик спротиву, революційної поетики, механізмів державного насильства та просторового й архітектурного вимірів протесту.

«Сучасне мистецтво завжди є дуже діагностичним феноменом. Воно показує, що людям болить [...] Ми хотіли розказати, що переживає зараз суспільство Білорусі [через її сучасне мистецтво]», – розповіла директорка «Мистецького арсеналу» Олеся Островська-Люта.

На відкриття виставки завітав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Дуже важливо, що саме 25 березня ми перебуваємо тут, коли відзначається в Білорусі річниця створення Білоруської Народної Республіки [...] В інтересах України залишається те саме, що і в 1918 році: мати Білорусь як дружню європейську демократичну країну і спільно оборонятися проти намірів Російської Федерації», – зазначив міністр.

На виставці представлені роботи понад 80 білоруських художників і художниць. Через карантин у столиці відвідувачі зможуть відвідати виставку лише з 9 квітня.

9 серпня 2020 року, в день президентських виборів у Білорусі, коли перші офіційні екзитполи повідомили, що Олександр Лукашенко набрав майже 80% голосів, а Світлана Тихановська – менш ніж 7%, у Мінську й інших містах Білорусі люди вийшли на вулиці, висловлюючи недовіру цим результатам.

Спецзагони міліції і внутрішні війська стали розганяти протестувальників водометами, сльозогінним газом і світлошумовими гранатами, а також, за повідомленнями правозахисників, стріляли гумовими кулями і навіть із вогнепальної зброї. За різними даними, силовики затримали тисячі людей; затриманих били, утримували в нелюдських умовах, не надавали медичної допомоги.

Велика Британія, Канада і країни Балтії запровадили санкції проти Лукашенка й інших офіційних осіб, причетних до ймовірної фальсифікації виборів президента Білорусі та жорстокого придушення акцій протесту. Також аналогічні санкції запровадили Європейський союз і США; до санкційного списку ЄС прізвище Лукашенка внесли дещо пізніше, у США він перебуває під санкціями ще з 2006 року.

Сам Олександр Лукашенко звинувачення у фальсифікації виборів і узурпації влади відкидає.

Тим часом протести тривають, як і затримання, а також катування затриманих силовиками. За оцінками правозахисників, число тих, хто пройшов через затримання з часу початку нинішніх протестів, становить уже понад 32 тисячі.