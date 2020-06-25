«Спецслужби Лукашенка бачать у бойовиках «соціально близький елемент». Білоруські журналісти у книзі про війну на Донбасі

Катерина Андреєва та Ігор Ілляш

Радіо Свобода публікує фрагменти книжки білоруських журналістів Катерини Андреєвої та Ігоря Ілляша «Білоруський Донбас» про роль білорусів у російсько-українській війні на Донбасі. Сьогодні до вашої уваги – фрагмент з розділу «Як спецслужби Білорусі працюють з бойовиками».​ Книга «Білоруський Донбас» виходить в харківському видавництві «Фоліо» і доступна в електронній версії.​

У книзі «Білоруський Донбас» розповідається про те, що президент Олександр Лукашенко неодноразово обіцяв однаково переслідувати і білорусів, які воювали за Україну, і білорусів, які воювали в лавах підрозділів угруповань «ЛДНР».

Однак, як відзначають автори, практика розійшлася з публічними деклараціями: насправді спецслужби переслідували проукраїнських добровольців, але лояльно ставилися до проросійських комбатантів – їм дозволяли спокійно приїжджати додому з Донбасу, відпочивати, змінювати документи і знову повертатися на війну.

Аж до осені 2017 роки жоден з них в Білорусі не постав перед судом. Пізніше кілька бійців все ж були засуджені, але їхні вироки виявилися підкреслено м'якими (від «домашньої хімії» до 2 років колонії). На думку авторів, ці точкові арешти були лише політичною демонстрацією: Лукашенко хотів переконати офіційний Київ у тому, що йому можна довіряти. Однак ситуацію в цілому ці арешти не змінили: сотні білорусів-бойовиків уникли кримінального переслідування.

Катерина Андреєва та Ігор Ілляш працюють на телеканалі «Белсат» у Мінську, раніше також були авторами проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

(Друкуємо мовою оригіналу)

Участниками военных действий на Донбассе параллельно занимаются две спецслужбы – Комитет государственной безопасности и Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК). Работу они ведут действительно систематическую: тщательно мониторят всю информацию по теме, проводят обыски и беседы. Ряд не связанных между собой источников утверждает, что ФСБ напрямую передает КГБ данные о всех гражданах Беларуси, пересекающих неподконтрольный Киеву участок границы на востоке страны, поэтому недостатка информации у спецслужб нет. Другое дело, что их стратегия совершенно не соответствует декларациям Лукашенко. На добровольцев, воевавших на стороне Украины, при первой возможности заводят уголовные дела. А боевиков «ЛДНР» берут на контроль, но преимущественно не трогают.

«Что они, попрут против России?»

Методика работы КГБ и ГУБОПиК выглядит следующим образом. К боевику, приехавшему в Беларусь, практически сразу приходят сотрудники КГБ и (или) милиции. Проводится обыск: спецслужбы хотят удостовериться, что «ополченец» не привез с Донбасса оружие или наркотики. Затем боевика расспрашивают о его участии в войне и дают подписать документ о том, что он предупрежден об уголовной ответственности за наемничество.

Впрочем, эта бумажка – чистая формальность. Даже если боевик после встречи с силовиками снова отправляется на Донбасс, то по возвращению его всё равно не арестовывают и к ответственности не привлекают. И это крайне важный момент: спецслужбы не мешают боевикам опять ехать воевать против Украины. В апреле 2015-го, напомним, Лукашенко называл эти поездки «эскалацией конфликта», которой он допустить не хочет.

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КГБшники раза два, проверили. Убедились, что воевали на стороне «ДНР» – и претензий больше нет. А вот те, которые на стороне Украины – у них находят гранаты, оружие и сажают надолго

«Многие наши поехали домой, начхав на высказывания Лукашенко, – рассказывает снайпер «ДНР» Андрей Дюбанов, – Я же знаю много людей, которые вернулись в Беларусь – все они вполне нормально себя чувствуют. Да, вызывали КГБшники раза два, проверили. Убедились, что воевали на стороне «ДНР» – и претензий больше нет. А вот те, которые на стороне Украины – у них находят гранаты, оружие и сажают надолго. Лукашенко просто надо было сказать всё это по ТВ, чтобы успокоить Европу».

Приезжал в Беларусь и сам Андрей Дюбанов. Боевика не смутил даже тот факт, что в конце 2018 года к его матери приходили КГБшники, провели с женщиной стандартную в таких случаях беседу. «Я уверен, что они не будут меня трогать. Просто это их обязанность – поработать, отработать и отписать бумажки. И на этом все заканчивается. Что они, попрут против России?» – рассуждает он.

Слова боевика Дюбанова про добровольцев на стороне Украины не следует воспринимать совсем уж буквально: на момент написания книги «нашли оружие» только у одного бойца «Правого сектора» – Тараса Аватарова. Еще одного добровольца (Стаса Гончарова из «Азова») осудили за хулиганство и ряд других преступлений.

Но в целом статистика обескураживает: из четырех известных случаев приезда белорусских добровольцев на родину, два закончились мгновенным арестом и осуждением на длительные срока тюремного заключения.

Меры предупредительного, законодательного характера сработали, мы видим уменьшение числа уехавших на Донбасс, а воевавшие на стороне АТО не возвращаются

«Главное, что меры предупредительного, законодательного характера сработали, мы видим уменьшение числа уехавших на Донбасс, а воевавшие на стороне АТО не возвращаются», – заявил в марте 2017 года в интервью газете «Советская Белоруссия» начальник управления по противодействию экстремизму ГУБОПиК МВД Михаил Бедункевич.

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Очевидно, что подобная стратегия спецслужб – присматривать за боевикам, но массово их не преследовать – решение политическое. Иначе и быть не может. Лукашенковская Беларусь – жесткая диктатура, для которой характерна строгая дисциплина во властном аппарате. Здесь есть только один центр принятия решений – сам Лукашенко. Он стремится контролировать в стране все: от условий содержания коров до надписей на бигбордах. Он публично карает и милует, выступает в роли следователя, прокурора и судьи.

Сценарий, где Лукашенко перед объективами телекамер говорит силовикам, что «никаких боевиков в стране быть не должно», а силовики демонстративно саботируют указания, – это ненаучная фантастика. Главы спецслужб просто лишились бы своих должностей после такой дерзости. А значит, силовики параллельно получили от Лукашенко совершенно другие указания, которые и выполняют по сей день. Вопрос лишь в том, какова мотивация главы государства?

В формальной обстановке посыл идет такой, что, мол, рассмотрим вопрос, а в неформальной – кивают на ту сторону, на Россию

По одной из версий, ключевую роль играет фактор Кремля: Лукашенко не хочет давать восточному соседу повод обвинить себя в «русофобии». «По линии МИД Беларуси всегда говорят, что это (привлечение ЛДНРовцев к уголовной ответственности на территории Беларуси – ред.) в компетенции других органов. В формальной обстановке посыл идет такой, что, мол, рассмотрим вопрос, а в неформальной – кивают на ту сторону, на Россию», – рассказывал соавтору книги Катерине Андреевой заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в ноябре 2018 года.

Москва действительно может начать спекулировать на этой теме, однако подобное объяснение точно нельзя считать исчерпывающим. С одной стороны, Путина вряд ли всерьез могла обеспокоить судьба иностранных боевиков, которые, вероятно, в его глазах – пушечное мясо. С другой стороны, Лукашенко не раз демонстрировал, что при желании он готов идти на весьма жесткие меры даже в отношении своего грозного союзника.

В 2013-м по его личному приказу в Минске арестовали гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера – фигуру несоизмеримо более значимую, чем какой-нибудь безвестный сторонник «русского мира» из белорусской глубинки. Есть и более свежий пример: в декабре 2016 года власти Беларуси не побоялись раскрутить «дело Регнума», арестовав трех внештатных авторов прокремлевского информагентства и объявив в розыск их шеф-редактора. Ни та, ни другая история не спровоцировали Москву на серьезный конфликт с Лукашенко.

Поэтому главная причина лояльного отношения к бойцам «ЛДНР» все же в другом: Лукашенко и его силовики не видят в них реальной угрозы для себя. Даже если боевики не являются сторонниками действующей власти, они в любом случае часть того ментального дискурса, на котором построен политический режим Лукашенко с его антизападничеством, антидемократичностью и тоской по советскому прошлому. Они скорее будут сражаться против условного белорусского Майдана, чем против власти Лукашенко. Этим боевики «ЛДНР» принципиально отличаются от тех белорусских добровольцев на стороне Украины.

Спецслужбы Лукашенко видят в боевиках «социально близкий элемент». Российскую агрессию против Украины они, может, напрямую и не поддерживают, но порыв, заставивший соотечественников принять в этой агрессии участие, – понимают.

(Опублікований текст – уривки із книги «Белорусский Донбасс». Висловлені думки та оцінки належать авторами книжки – Ігорю Ілляшу та Катерині Андреєвій і не конче відображають позицію Радіо Свобода)