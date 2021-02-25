У Білорусі виявили «ознаки екстремізму» у книжці про Донбас

Мінська обласна експертна комісія з оцінки інформаційних продуктів знайшла ознаки екстремізму у книжці «Білоруський Донбас» про роль білорусів у російсько-українській війні на сході України, уривки з якої друкувало Радіо Свобода, повідомила білоруська служба Радіо Свобода.

Співавторка книжки Катерина Андреєва (яка у 2017–2018 роках була авторкою проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії») зараз перебуває за ґратами. Її разом зі ще однією журналісткою з «Белсат» Дар’єю Чульцовою засудили до двох років у колонії. Журналісток звинуватили в організації групових дій, які порушили громадський порядок і викликали проблеми в роботі громадського транспорту. Їх затримали під час стріму в Мінську, де силовики розганяли присутніх на місці загибелі Романа Бондаренка.

Журналістові Роману Васюковичу, який привіз книжку білоруських авторів, видану в Україні, загрожує штраф до 1450 рублів за «розповсюдження інформаційної продукції, що закликає до екстремістської діяльності».

Експертна комісія не уточнила, що саме в книжці містить «ознаки екстремізму».

Ще один автор книжки Ігор Ільяш написав у фейсбуці, що не отримував висновок експертної комісії з оцінки інформаційної продукції та не знає, в чому виявлений екстремізм.

«Звичайно, нічого екстремістського у «Білоруському Донбасі» немає і бути не може. Всі ці звинувачення – суцільна нісенітниця. Інша справа, що зараз в Білорусі будь-яка правда, будь-яка незгода прирівнюються до екстремізму. Тож у цьому сенсі все логічно», – написав він.

Книжка «Білоруський Донбас» – це журналістське розслідування участі білорусів у війні на сході України, ролі білорусів у ній та впливу конфлікту на Білорусь, ролі спецслужб і самого Олександра Лукашенко.

Перша презентація книжки в Білорусі відбулася 19 лютого в Посольстві України в Мінську, в ній взяв участь посол України Ігор Кизим.