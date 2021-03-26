«Очікувана проблема»: екскерівник Генштабу про загибель військових біля Шумів

Загострення ситуації на Донбасі, яке сталося 26 березня, було очікуваним, про це в коментарі Радіо Свобода заявив колишній керівник Генерального штабу Анатолій Лопата.

«Очікувана проблема. Нічого особливого сказати з цього приводу не можна, тому що це все – передбачувано було і є. Таким чином, просто треба думати державі. І, насамперед, треба було б застосувати продумані плани і в Генеральному штабі, і в Раді національної безпеки і оборони стосовно мобілізаційних заходів, особливо проблем територіальної оборони», – сказав Лопата.

За його словами, загострення можна чекати знову.

«Я думаю, що його (загострення – ред.) треба було чекати завжди. І зараз треба чекати, обов’язково чекати треба. Ідеться не про застосування всіх арсеналів нашого сусіда. Я не думаю, що до ядерної зброї дійде. А протистояти Російській Федерації у конфлікті із застосуванням звичайних зразків зброї ми могли завжди. Завжди було достатньо сил. Російська Федерація не могла навіть думати в той час про застосування сили проти України. Вони чекали, доки Україна розпродасть свою зброю. І Україна успішно виконала це завдання», – зазначив екскерівник Генштабу.

Лопата додав, що загроза з боку Росії була відчутною ще до конфлікту на Донбасі.

«Я, як колишній військовий, не можу сказати, що це не було передбачено в оборонній доктрині нашої держави. Це було завжди. Головне, треба було визначитися, хто на сьогодні являє першочергову загрозу. А вона вималювалася ще з 2014 року. Ми її бачили і в 1994-му, і в 1995 роках. Шкода, що держава не дбала тоді про Збройні сили. Вони думали, що перебувають у відносинах із дружньою державою, можливо, навіть братерською. Цих загроз не хотіли сприймати», – сказав Лопата.

26 березня на Донбасі сталося різке загострення ситуації, внаслідок здійсненого російськими гібридними силами обстрілу в Донецькій області загинули четверо українських військових.

«Сьогодні, 26 березня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів неподалік населеного пункту Шуми, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ». У результаті обстрілу чотири військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил загинули, двоє зазнали поранення. Пораненим воїнам оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу», – ідеться в офіційному повідомленні. ООС.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.