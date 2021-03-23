МЗС: Росія хоче політичних дивідендів, відкриваючи офіс «Справедливої Росії» у Донецьку

Російська влада продовжує відкрито нехтувати Мінськими домовленостями та здійснювати кроки для затягування окупованих районів Донбасу до свого політичного, економічного та електорального поля. Так у Міністерстві закордонних справ прокоментували рішення російської партії «Справедлива Росія – За правду» відкрити своє представництво в окупованому Донецьку.

«Після незаконної роздачі паспортів громадян РФ російські партії розгледіли можливість отримання політичних дивідендів. Задекларована мета представницького центру «Справедливої Росії» сприяти реалізації виборчих прав «громадян Росії» –мешканців тимчасово окупованих територій грубо порушує законодавство та суверенітет України, відкриває поле для фальсифікацій на російських виборах. Останнім часом в Росії ведуться активні дискусії про організацію в ОРДЛО виборів до Держдуми», – коментує речник МЗС Олег Ніколенко.

Україна не визнаватиме легітимність таких голосувань і наполягає, що Росія має почати виконувати взяті на себе зобов’язання для досягнення політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту на основі повної поваги до суверенітету України, дотримання вимог українського законодавства та норм міжнародного права, додали в МЗС.

«Справедлива Росія – За правду» – найбільша та найвпливовіша партія в Росії. Вона стала першою політичною силою, що висловила ініціювативу мати представництво на Донбасі.

Повідомляється, що голова фракції «Справедливої Росії» у Державній думі Сергій Миронов призначив свого помічника Олексія Жигуліна «повноважним представником партії на окупованому Донбас».

У лютому пресслужба російської ЦВК заявляла, що має намір залучити до голосування на виборах до Держдуми восени 2021 року тих жителів непідконтрольних Україні районів Донбасі, які мають російські паспорти.

МЗС назвало це «черговою спробою порушити державний суверенітет і територіальну цілісність України».

Вибори до Державної думи Росії заплановані на 19 вересня 2021 року.