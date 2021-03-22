На окупованих територіях Криму і Донбасу незаконно утримують 376 людей – Денісова

На тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу Росія та підтримувані нею сили незаконно утримують 376 людей, заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у відеозверненні до учасників 46-ї сесії ООН з прав людини.

«У РФ і на тимчасово окупованій території півострова незаконно утримуються 109 українських громадян, більшість із яких — кримські татари. На тимчасово окупованих територіях Донбасу незаконно утримуються 267 наших співвітчизників», – уточнила омбудсмен.

За словами Денісової, пандемія COVID-19 поставила під ще більшу загрозу дотримання і реалізацію прав людини як на тимчасово окупованих, так і на підконтрольних України територіях.

«РФ ігнорує виконання резолюції Генеральної асамблеї ООН від 16 грудня 2020 року, блокує доступ до цих територій мені і незалежним міжнародним моніторинговим місіям. Прошу міжнародну спільноту продовжувати чинити тиск на Російську Федерацію для відновлення миру, а також звільнення усіх незаконно утримуваних українських громадян», – закликала уповноважена Верховної Ради з прав людини.

Режим повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі встановлений з 00:01 27 липня 2020 року. Попри домовленості, обстріли в зоні бойових дій тривають.