Україна в ООН: Росія прагне знищити самобутність українців і корінного населення Криму

Російська влада в анексованому Криму прагнуть «знищити самобутність українців і корінного населення півострова – кримських татар». Про це, як передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час дебатів щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України в Генеральній асамблеї ООН 23 лютого.

«Навіть під час пандемії COVID-19 і всупереч постанові Ради безпеки 2532 (2020) держава-окупант прагне знищити самобутність українців і корінного населення півострова – кримських татар. Росія вже перекинула до Криму 500 тисяч своїх громадян, щоб зменшити частку етнічних українців і кримських татар. З початку його окупації вже змінилося 25% складу місцевого населення. Поза всяким сумнівом, навмисно провокаційним є те, що ще більше громадян України були довільно заарештовані російською окупаційною владою напередодні сьогоднішніх дебатів», – сказав Кислиця.

Він зазначив, що Україна закликає міжнародну спільноту посилити політичний та санкційний тиск щодо Росії, що окупувала частину української території.

«Україна вимагає від Росії припинити агресію, повернутися в рамки міжнародного права і піти з окупованих територій України. Ми закликаємо міжнародну спільноту посилити політичний та санкційний тиск на Росію, щоб змусити її звільнити утримувані наразі українські території, звільнити військовополонених і політичних в'язнів і дотримуватися рішення міжнародних судів», – сказав Кислиця.

За словами постпреда України в ООН, Росія нестиме повну відповідальність за «всі злочини, вчинені проти України та інших країн, в які вона вторглася, та їхніх громадян».

«Генеральна асамблея не приймає і не прийме російську мантру про те, що «справа Криму закрита». Вона буде закрита, коли російські війська підуть, як вони вийшли в один лютневий день з Афганістану», – додав Кислиця.

У Генеральній асамблеї ООН 23 лютого відбулися дебати щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України, в тому числі – в анексованому Росією Криму.

Вранці 17 лютого в Криму пройшли масові обшуки російських силовиків у будинках мусульман (більша частина з яких ‒ кримські татари). За словами активістки «Кримської солідарності» Лутфіє Зудієвої, всім затриманим інкримінують статтю 205.5 КК Росії за можливу причетність до організації «Хізб ут-Тахрір».

Прокуратура АРК і Севастополя повідомила про відкриття кримінальних проваджень через ранкові масові обшуки в Криму 17 лютого.

У Представництві президента України в АРК вказали на те, що інформацію про чергові масові обшуки російських силовиків у Криму оперативно передають українським правоохоронцям, а також мають намір використовувати її «в роботі на національному і міжнародному рівнях». Міністерство закордонних справ України також висловило рішучий протест через обшуки і затримання, закликавши міжнародні інститути дати оцінку цим діям.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.