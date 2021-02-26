«Боротьба за повернення Криму триває» – Денісова в День спротиву окупації

Україна продовжує боротьбу за повернення анексованих Росією Криму та Севастополя, заявила 26 лютого, в День спротиву окупації, уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

«З початку тимчасової окупації РФ робить все, щоб ліквідувати все українське в Криму – українські школи стали російськими, а єдиний храм Православної церкви України під загрозою закриття. Порушуються права і свободи людини, тривають залякування та репресії кримських татар і проукраїнських активістів. Більше сотні наших співгромадян перебувають у незаконному ув’язненні як на півострові, так і на території Росії», – вказала омбудсмен.

Про підтримку позиції України в питанні деокупації Криму раніше заявили державний секретар США Ентоні Блінкен та верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

26 лютого 2014 року в центрі Сімферополя, під стінами кримського парламенту, відбувся багатотисячний проукраїнський мітинг. Кримські татари та інші прихильники єдності України вимагали зупинити окупацію півострова Росією. На той момент будівлю парламенту вже контролювали російські сили спецоперацій.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.