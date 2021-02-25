Денісова звернулася до російського омбудсмена з вимогою надати медичну допомогу в СІЗО кримчанину Яцкіну

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової з вимогою відреагувати на порушення прав ув’язненого в російському СІЗО «Лефортово» кримчанина Івана Яцкіна. Про це Денісова повідомила на своєму каналі в Telegram за підсумками зустрічі з російським адвокатом Миколою Полозовим.

«Звертаюся до Уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової з вимогою терміново вжити відповідних заходів реагування щодо відновлення прав Івана Яцкіна і негайно надати в повному обсязі екстрену медичну допомогу», – написала омбудсмен.

Денісова також вказала, що повідомить про факт катування Івана Яцкіна верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет, чинного голову ОБСЄ, міністра закордонних справ Швеції Анн Лінде, голову Комітету ООН проти тортур Єнса Модвіга, комісара Ради Європи з прав людини Дуню Міятович, а також голову Європейського комітету з питань запобігання катуванням Миколу Гнатовського.

Раніше адвокат Микола Полозов повідомляв, що Івана Яцкіна 12 січня на годину залишили на вулиці без зимового одягу і взуття.

Напередодні Московський міський суд (Росія) залишив кримчанина Івана Яцкіна в СІЗО ще на два місяці – до 16 квітня 2021 року.

Уродженець села Войкове Первомайського району Криму Іван Яцкін був затриманий 16 жовтня 2019 року. Микола Полозов повідомляв, що після арешту Яцкіна перевезли з окупованого Криму в Москву. За його словами, російські силовики чинили на кримчанина «сильний психологічний тиск». За словами адвоката, Яцкіна звинувачують за статтею 275 КК Росії – державна зрада у формі шпигунства.

На запит проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії в СБУ поінформували, що Іван Яцкін не співпрацював зі Службою безпеки України.