Адвокат повідомив про завершення попереднього слідства у справі кримчанина Яцкіна

Слідство у справі кримчанина Івана Яцкіна завершене, йому оголосили обвинувачення в остаточній редакції (стаття 275 КК Росії – державна зрада у формі шпигунства), повідомив у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Микола Полозов.

«За фабулою справи, Івана Яцкіна звинувачують у тому, що він передав відомості співробітникам СБУ. Йдеться про один епізод. Відомості стосувалися чинних співробітників МВС Росії в Криму, деякі з них йшли під грифом», – пояснив Полозов.

Наступним етапом у справі Івана Яцкіна стане ознайомлення з матеріалами справи. Кримінальна справа Яцкіна містить у собі близько восьми томів.

За словами адвоката, під час перебування в СІЗО у його підзахисного погіршився зір.

«Івана Григоровича так і не оглянув офтальмолог, хоча ми просили і наполягали на цьому. З огляду на те, що далі ми знайомимося з матеріалами справи, я не виключаю, що мені доведеться читати йому всі матеріали справи вголос. Зір впав настільки, що для Яцкіна зараз проблема просто прочитати з листка», – зазначив Полозов.

Уродженець села Войкове Первомайського району Криму Іван Яцкін був затриманий 16 жовтня 2019 року. Про це стало відомо в грудні 2019 року.

Микола Полозов повідомляв, що після арешту Яцкіна перевезли з анексованого Криму в Москву. За його словами, російські силовики чинили на кримчанина «сильний психологічний тиск».

На запит Крим.Реалії в СБУ поінформували, що Іван Яцкін не співпрацював зі Службою безпеки України.