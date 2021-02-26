CША закликають Росію негайно припинити окупацію Криму – держсекретар Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про солідарність з Україною «у зв’язку із сьомими роковинами вторгнення та захоплення Криму Росією – нахабного заперечення сучасного міжнародного порядку».

«Російська окупація та посилення мілітаризації Кримського півострова мають наслідки далеко за межами України, що загрожує загальній світовій безпеці. Ця окупація спричинила значні людські втрати. Російська окупаційна влада провела жорстоку кампанію репресій проти кримських татар, етнічних українців та представників інших етнічних меншин і релігійних груп у Криму. Російська окупаційна влада вдалася до обшуків у мечетях та приватних помешканнях, витіснила з півострова незалежні ЗМІ та призначила тривалі тюремні вироки тим, хто наважився виступити проти окупації», – ідеться в заяві держсекретаря США.

«Ми закликаємо Росію негайно припинити окупацію Криму, звільнити всіх українських політичних в’язнів, яких вона несправедливо утримує, та повернути Україні повний контроль над півостровом. Ми також закликаємо Росію припинити агресію на сході України. Санкції США проти Росії у відповідь на її агресію на сході України та захоплення Криму залишатимуться чинними, доки Росія не змінить курс. США не визнають і ніколи не будуть визнавати заявлену Росією анексію Криму», – додав Блінкен і наголосив, що США вітають нову ініціативу України «Кримська платформа» та сподіваються на продовження співпраці з Україною та партнерами для деокупації півострова.

25 лютого заяву аналогічного змісту оприлюднив верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.