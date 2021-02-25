Євросоюз виступив із заявою з нагоди річниці анексії Криму та Севастополя

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель від імені Євросоюзу виступив із заявою, в якій засуджує незаконну анексію Росією Криму та Севастополя і підтримує зусилля України з деокупації півострова.

«Після незаконної анексії Російською Федерацією ситуація у сфері прав людини в Криму суттєво погіршилася… Жителі півострова зазнають систематичних обмежень їхніх основоположних свобод, таких як свобода волевиявлення, свобода віросповідання, свобода участі в об’єднаннях, а також право на мирні зібрання. Журналісти, правозахисники та судові адвокати зіштовхуються із залякуванням та втручанням у свою діяльність. Кримські татари піддаються неприйнятним переслідуванням, утискам та зазнають грубих порушень своїх прав», – ідеться в заяві.

Жозеп Боррель додав, що «ЄС вітає дипломатичні зусилля, спрямовані на відновлення суверенітету та територіальної цілісності України в межах її кордонів, визнаних міжнародною спільнотою, і розгляне конкретні ідеї України в цьому напрямку».

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.