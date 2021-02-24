Керівникам російської адміністрації в Криму оголосили про підозру

Керівникам російської окупаційної адміністрації в Криму оголосили про підозру за статтею Кримінального кодексу України про порушення законів і звичаїв війни, повідомила прокуратура Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.

Так званим «голові ради міністрів» (на момент вчинення злочину) і «голові державної ради» насадженої Москвою в Криму російської влади повідомили про підозри у вчиненні широкомасштабного й систематичного привласнення публічного майна, що перебуває на території окупованого півострова, за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України, яка передбачає в разі доведення вини покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років, поінформував керівник прокуратури автономії Ігор Поночовний.

Досудовим розслідуванням встановлено, що після окупації Росією півострова Крим ці представники окупаційної адміністрації Росії в Криму, всупереч положенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, які забороняють державі-окупантові привласнювати публічну власність на окупованій території, ухвалили низку незаконних рішень щодо націоналізації державного майна, яке перебуває у державній власності підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління міністерств і відомств України на території АР Крим і м. Севастополя, повідомили в прокуратурі Криму.

Продовжуючи злочинну діяльність, підозрювані забезпечили виконання тих рішень шляхом передачі згаданого майна в російську федеральну власність або так звану «республіканську» власність російської влади в Криму. До такого майна належать Державний концерн «Масандра», Міжнародний дитячий центр «Артек» і державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз», мовиться в повідомленні.

Імен у ньому не наведено. «Головою ради міністрів» у період від окупації Криму 2014 року і до 2019-го російська влада називала Сергія Аксьонова, який також, у системі окупаційної влади Росії в Криму, весь цей час називається «головою республіки Крим» (адміністративного утвору, створеного Росією на території АРК). «Головою державної ради» так само від часу окупації Москва називає в системі своєї влади на півострові Володимира Константинова.

Як нагадав Ігор Поночовний, українська сторона, зокрема, вже не раз зверталася до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду з приводу широкомасштабного знищення і привласнення майна, не виправданого військовою необхідністю, і всіх зафіксованих фактів так званої «націоналізації» державного майна України окупаційною адміністрацією Росії в Криму, а також фактів захоплення приватного майна 3952 громадян України, право власності яких було порушено.

Окупація і спроба анексії Росією українського Криму 2014 року, масове порушення Москвою міжнародного й українського законодавства і прав людини на півострові з того часу є предметом кількох розглядів за позовами України до Росії в низці міжнародних судових інституцій.