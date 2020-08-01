Секретні переговори: як Сергій Аксьонов допомагав бойовикам «ДНР»

Міжнародна Спільна слідча група оприлюднила перехоплені переговори у справі збитого «Боїнга» рейсу MH17. У них фігурує підконтрольний Росії голова Криму – Сергій Аксьонов.

У липні 2014 року українські військові звільняють Слов’янськ, Краматорськ, Бахмут. На допомогу бойовикам «ДНР» вирушає підкріплення із окупованого Криму. Ось уривок переговорів, перехоплених міжнародною Спільною слідчою групою.

– (…) Володимире Івановичу, так? – Так-так, слухаю вас. Це Володимир Іванович. – Е … Мені дав телефон Аксьонов. Сказав, що з Бортниковим узгоджено. – Я слухаю вас, так-так. Як вас звати? – (…) Як мені вам передати список бажаного? Ми завтра вилітаємо до Ростова. У мене люди є … Я сам із Сімферополя.

Володимир Іванович, за даними розслідувачів групи «Белінгкет», – це генерал-полковник Андрій Бурлака – заступник голови Прикордонної служби ФСБ Росії. Дзвонить йому якийсь Сергій із Криму, який зі своїм загоном збирається на Донбас. Сконтактував їх саме Сергій Аксьонов і попередньо узгодив похід кримського загону із директором ФСБ Росії Олександром Бортниковим.

У середині квітня 2014 року загін Ігоря Гіркіна виходить із Криму і йде на Донбас. Зі слів самого Гіркіна, в його групі є Арсен Павлов на прізвисько «Моторола» – так він і опинився на сході України. Бойовики захоплюють Слов’янськ, бої з українськими військовими за місто тривають понад два місяці. Гіркін просить про допомогу. І саме у Сергія Аксьонова, але через його помічника. Ось фрагмент розмови.

– Ігорю, вітаю, це Михайло. Ти мене пам’ятаєш – помічник «Першого». – Так, слухаю. – Мене ось Сергій привіз, сказав, що ви хочете вийти на зв'язок, якусь інформацію дати. – (…) Якщо не буде розв’язане (питання) з російською допомогою, з повітряним прикриттям, і хоча б щоб з підтримкою артилерії, то не втримати нам Схід. …Нам потрібна протитанкова артилерія, потрібні танки, потрібні нормальні ППО. ПЗРК ми вже не можемо обійтися.

«Перший» – це, очевидно, Сергій Аксьонов. Його помічник Михайло, який розмовляв із Гіркіним, – можливо, уродженець Джанкоя Михайло Шеремет. У 2014 році він – перший заступник Аксьонова, нині його називають у Росії і в Криму «депутатом Держдуми Росії» (він незаконно «представляє» окуповану територію України в нижній палаті парламенту Росії).

Крим.Реалії провели фоноскопічну експертизу цього запису. Але розмова закоротка, щоб стовідсотково визначити співрозмовника, каже експерт Київської судово-експертної установи Кирило Усков. «За тими обсягами, які я визначив як недостатні, максимум, що можливо отримати, – це ймовірний висновок десь від «не виключено» до «ймовірно, він».

Гіркін просить військової підтримки з боку Росії

Контакт Гіркіна з Аксьоновим улітку 2014 року – іще один доказ, що Росія постачала свою зброю і військових на Донбас, заявили у міжнародній Спільній слідчій групі. Цю ж розмову вніс до справи MH17 керівник Департаменту кримінальних розслідувань Національної поліції Нідерландів Вілберт Пауліссен. «Ми знаємо з нашого розслідування, що підозрюваний Гіркін контактував із Сергієм Аксьоновим, російським лідером Криму, призначеним російським урядом. Український півострів був анексований Російською Федерацією навесні 2014 року. Гіркін розмовляв з одним із співробітників Аксьонова 8 червня 2014 року. У цій розмові Гіркін просить військової підтримки з боку Росії, зокрема, хорошу зенітну систему з підготовленим персоналом».

8 червня 2014-го Аксьонов і Гіркін телефоном спілкуються особисто. Гіркін просить військової підмоги, каже, що без неї бойовики «ДНР» втратять ринки збуту, тобто території, захоплені на Донбасі.

– «Першому» даю. – Здоров, Гір. – Вітаю. Бажаю здоров’я. – (….) Але ти розумієш ситуацію? – Розумію, Ігорю, ситуацію, послухай. Я її у вівторок так і описав. Що якщо ми не почнемо певні речі, я був там, де треба бути. …Я описав картину, що якщо ми не зробимо конкретні ситуації, такі-то і такі-то, то ми втратимо там ось ці всі ринки збуту. – Ну ми втратимо все. Вони просто роздовбають усе. – Я ж тобі кажу, втратимо ринки збуту.

Бойовики на Донбасі мають доповідати безпосередньо Аксьонову. Про це йдеться у переговорах, перехоплених і поширених СБУ, у розмові Гіркіна з російським бізнесменом Костянтином Малофєєвим. За даними російських ЗМІ, він фінансував анексію Криму і, частково, угруповання «ДНР».

– (...) Доброго здоров’я, Костянтине Валерійовичу. ...Наша група розстріляла три машини віп-класу, в яких вони пересувалися. Знищили і охорону, і всіх, хто всередині перебував, майже всіх. – Аксьонову доповіли? – Ще ні, ще не доповідали, мені ще не вдалося з ним зв’язок встановити. Так що, якщо буде з ним можливість зв’язок встановити ... – Добре, добре, телефонуйте тоді йому. Я з ним зустрічаюся завтра тут, він прилітає завтра ввечері, ми з ним поговоримо, але постарайтеся самі йому додзвонитися і доповісти.

Аксьонов підтримував практично повністю

Про роль Аксьонова у 2014 році на Донбасі Гіркін розповідав на початку липня в інтерв’ю російському журналістові Андрієві Караулову. «У Криму підтримував Малофєєв, Костянтин Валерійович Малофєєв підтримував. У Донецьку він був проти. …Він був проти, бо вважав, що на Криму варто зупинитися. На той момент Аксьонов підтримував практично повністю. Гроші у нього вже у самого були. – І грошей не дав на спорядження і похід ваш на Донбас? – Мені було вже не потрібно. На той момент Аксьонов підтримував практично повністю. Гроші у нього вже у самого були.

Це гроші точно не Аксьонова, впевнений політичний аналітик і учасник Тристоронньої контактної групи в Мінську Сергій Гармаш: «Я думаю, що у нього не було власного ресурсу. Це сто відсотків. Ми знаємо, що він заборгував українським банкам. І це було мотивом його участі в «русской весне», щоб звільнити себе від цього кредитного боргу».

Аксьонов і Константинов …були відібрані для операції російських спецслужб

Велике перебільшення вважати Аксьонова фігурою самостійною, переконує оглядач Віталій Портников: «Не думаю, що, коли ми говоримо про Аксьонова, Константинова та інших представників так званої кримської еліти в 2014 році, ми повинні їх сприймати як самостійних персонажів. …Це були люди, які були відібрані для участі в абсолютно конкретній операції російських спеціальних служб, пов’язаній з анексією Криму. …Зрозуміло, що потім вони могли отримувати якісь інші доручення, пов’язані вже з тим, що російська спеціальна операція перемістилася вже на материк».

Голова Криму, підконтрольний Росії, міг лобіювати свої інтереси на Донбасі, використовуючи ресурс Кремля, вважає Сергій Гармаш. Аксьонову було вигідно, щоб Росія зброєю проклала коридор із Донбасу до Криму.

Політика залишиться в Москві, а йому (Аксьонову) потрібно вирішувати свої практичні питання

«Успіх у Криму здебільшого окрилив осіб, наближених до Путіна, і вони вирішили продовжити цей успіх уже на сході України. І, найімовірніше, Аксьонов, який тоді вже відповідав за Крим, розумів, що і йому це потрібно. Тому що Крим без України – це і вода, це і комунікації. Тобто йому потрібно було вирішувати це питання. Тому що політика залишиться в Москві, а йому потрібно вирішувати свої практичні питання. Тому, найімовірніше, він лобіював, як людина на хвилі успіху», – вважає Гармаш.

Про те, що бойовикам на південному сході України потрібна «допомога», Сергій Аксьонов говорив публічно у 2014 році.

«Те патріотичне піднесення, яке сьогодні є в Криму і в Росії, об’єднало нас усіх незалежно від поглядів і політичних партій, повинно й надалі продовжитися і поширитися на південний схід України, де на нас дивляться з надією, де очікують нашої підтримки і допомоги», – заявляв він.

В Офісі генерального прокурора України про участь Аксьонова в окупації Донбасу говорити відмовляються. Ім’я голови Криму, підконтрольного Росії, фігурує у розслідуванні справи збитого «Боїнга» рейсу MH17. Розголошувати будь-які відомості розслідування, яке ще триває, заборонено.