Міністерство закордонних справ України заявило, що Міжнародній спільній слідчій групі (JIT) доведеться з’ясувати роль так званого «прем’єр-міністра» анексованого Криму Сергія Аксьонова в організації катастрофи «Боїнга» рейсу MH17 в небі над Донбасом у липні 2014 року.

«Слідству доведеться з’ясувати роль так званого прем’єр-міністра Криму Сергія Аксьонова та інших високопосадовців в організації злочину, а також назвати його безпосередніх виконавців – членів екіпажу БУКа», – мовиться у повідомленні.

Аксьонова згадали в підсумкових даних розслідування Міжнародної спільної слідчої групи (JIT) щодо катастрофи «Боїнга» Малайзійських авіаліній над Донбасом у 2014 році. За інформацією представників слідства, Аксьонов організовував військову підтримку представникам «ДНР» і «ЛНР» на Донбасі.

Аксьонов відкидає звинувачення в причетності до краху літака. При цьому він підтвердив свої давні зв’язки з керівниками підтримуваних Росією збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР».

19 червня Спільна слідча група в Нідерландах представила нові висновки щодо збиття літака «Малайзійських авіаліній» в липні 2014 року над Донбасом. За даними слідчих, до збиття причетні громадяни Росії Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов і громадянин України Леонід Харченко.

Літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із нідерландського Амстердама в малайзійський Куала-Лумпур, був збитий над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування – як технічне, так і кримінальне – очолили Нідерланди, оскільки їхніх громадян було найбільше серед загиблих.

Перше з розслідувань – технічне, провела Рада розслідувань у справах безпеки Нідерландів. Воно встановило, що літак був збитий ракетою зенітно-ракетного комплексу «Бук», запущеною із підконтрольної на той час російським гібридним силам території Донбасу.

Друге, кримінальне розслідування міжнародної Спільної слідчої групи, також дійшло висновку, пускова установка ЗРК «Бук», ракетою з якої збили літак рейсу MH17, належала 53-й зенітній ракетній бригаді зі складу Збройних сил Росії. Установка була доставлена з Росії на окуповану частину Донбасу, звідти здійснила пуск ракети, а після збиття авіалайнера, її знову повернули назад до Росії.

У світі вже не раз закликали Росію визнати свою відповідальність за збиття літака. Росія постійно заперечує всі результати розслідування.