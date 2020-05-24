У прокуратурі АРК розповіли, в яких справах фігурує Поклонська

Прокуратура Автономної республіки Крим повідомила Наталії Поклонській, яка після російської анексії Криму очолила підконтрольну Кремлю прокуратури Криму, а згодом стала «депутаткою Держдуми», про дві підозри за кількома статтями. Водночас Поклонська фігурує в низці розслідувань, за якими про підозру їй не повідомляли. Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомили в пресслужбі прокуратури АРК.

Зокрема, як пояснили у відомстві, Поклонській повідомили по підозру в злочині, передбаченому частиною 1 статті 255 Кримінального кодексу України – «створення злочинної організації». Вказується, що Поклонська та група інших осіб, в тому числі російський голова Криму Сергій Аксьонов та російський спікер парламенту Криму Володимир Константинов створили злочинну організацію «з метою здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів на території Автономної республіки Крим, а також брали в ній участь».

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Підозру Поклонський також оголосили за частиною 3 статті 146 – «незаконне позбавлення волі та викрадення людини». Йдеться про «справу кримських терористів», за яким у 2014 році в Криму були затримані і потім засуджені в Росії кримчани Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Геннадій Афанасьєв та Олексій Чирній.

Також Поклонська підозрюється прокуратурою АРК в «порушенні законів та звичаїв війни» – цей злочин передбачає частина 1 статті 438 ККУ.

«У підозрі є два епізоди, які інкримінуються як воєнний злочин. Представляючи окупаційну владу, Поклонська брала участь у забороні Меджлісу кримськотатарського народу, а також причетна до незаконного переслідування учасників мітингу 26 лютого 2014 року», – повідомили у правоохоронному відомстві.

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Поклонська також фігурує в низці українських розслідувань, за якими їй наразі не висувалися підозри. Зокрема, за даними прокуратури, йдеться про блокування доступу до сайту Крим.Реалії на території анексованого півострова та Росії, що кваліфікується як «перешкоджання законній професійній діяльності журналістів».

Крім того, в прокуратурі Криму вказують на участь Поклонської у виборах до Держдуми Росії в якості кандидатки від анексованого Криму, чим вона «завдала шкоди суверенітету України». Ознаки цього злочину класифікується за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України – «державна зрада».

Минулого тижня прокуратура АРК вказала на те, що адвокати Поклонської активно працюють у відкритій на материковій території України справі проти неї щодо порушення законів і звичаїв війни. Відтак колишня українська прокурорка не могла не отримати повідомлення про порушену проти неї кримінальну справу, як вона це стверджувала в інтерв’ю Дмитрові Гордону.