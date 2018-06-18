Радіо Свобода Daily: Москалькова зустрілася зі Штибліковим, а Денісова з Карпюком – ні

Москалькова зустрілася зі Штибліковим, а Денісова з Карпюком – ні

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова відвідала в омській колонії Росії Дмитра Штиблікова, засудженого у справі так званих «кримських диверсантів». Як повідомили Радіо Свобода у прес-службі Москалькової, цей візит відкриває програму спільних відвідин російським і українським омбудсменами в’язнів у Росії та в Україні.

Натомість уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що адміністрація російської тюрми «Володимирський централ» зустрітися із засудженим українцем Миколою Карпюком їй не дозволила. Раніше їй не вдалося відвідати в колонії українського режисера Олега Сенцова, який 14 травня оголосив голодування. Омбудсмен наголосила, що російська сторона зволікає з наданням дозволів та виконанням інших процедур, необхідних для відвідування українських політичних в’язнів.

Сьогодні, 18 червня, вона має зустрітися із російською колегою Тетяною Москальковою.

Політичний оглядач Віталій Портников пише про деградацію самого інституту російського омбудсмена. «У Москалькової не видно бажання зберегти репутацію, – пише Портников. – Вона – не правозахисник, вся її кар’єра проходила в МВС Росії. Правозахисників вона зневажає і не приховує цього».

«Марш рівності-2018»

Кілька тисяч людей пройшли центром Києва у рамках «Маршу рівності» – завершального заходу форуму «КиївПрайд». Цього року гаслом ходи обрали «Країна вільних. Будь собою», закцентувавши увагу на видимості різних спільнот, зокрема ЛГБТ+. По той бік поліцейського кордону мітингували противники проведення ходи, було кілька спроб стати поперек руху колон, але поліцейські відтісняли цих людей з дороги. Про якісь серйозні інциденти щодо учасників маршу не повідомили, хоча вранці 17 червня внаслідок сутичок між праворадикалами і поліцейськими до райвідділу забрали більше від півсотні людей.

​За даними поліції, у ході взяли участь близько 3,5 тисячі людей. Оргкомітет називає більшу цифру – 5-6 тисяч.

​Розширюючи тему і дискусію довкола неї, оглядач Крим.Реалії Павло Казарін пригадує наступне: «1948 року американський біолог Альфред Кінсі написав книгу «Сексуальна поведінка чоловіка». У ній він пропонував шкалу зі значеннями від 0 до 6, де 0 ‒ це повна гетеросексуальність, а 6 ‒ виняткова гомосексуальність. Кінсі писав, що місце, яке кожен займає на цій шкалі, визначається в період розвитку плоду в матці».

«Боротьба з ЛГБТ стає зручним порядком денним для будь-якого авторитарного режиму, – вважає Казарін. – Років через сорок нові консерватори почнуть говорити, що шлюб ‒ це священний союз між чоловіком і чоловіком, чоловіком і жінкою, жінкою і жінкою, але ніяк не між людиною і андроїдом. А ламати списи наші діти будуть на тему біоінженерії, кіборгів і неорганічного життя».

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Що ще відбулося на вихідних?

У Маріуполі відзначили день визволення міста від проросійських незаконних формувань на Донбасі. 13 червня чотири роки тому добровольці, спецпідрозділи МВС України, прикордонники і ЗСУ змогли вибити бойовиків з міста після місяця протистоянь. Цього року військові пройшли пішою колоною головною вулицею, бійців нагороджували медалями та зброєю, а ввечері жителі міста подивилися святковий концерт.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Як Маріуполь визволення відзначав – фото

В Україні відзначили свято медичного працівника, яке цього року припало на 17 червня. Зараз майже 190 тисяч лікарів та 370 тисяч медпрацівників отримують у середньому трохи більше ніж 5,5 тисяч гривень зарплати. Щоб ще раз звернути увагу на важливість цієї професії, ми зібрали про неї цікаві факти і цифри.

У Дніпрі стартував другий Всеукраїнський фестиваль блогерів «Дніпровський пост». Відомі в Україні блогери та їхні підписники нарешті зустрілись «в реалі», щоб обговорити близько десятка гострих тем – від політики та економіки до інформаційної війни. Чи може блогерство конкурувати з журналістикою, який секрет успішного блогу і чи важливі для справжнього блогера «лайки»? Радіо Свобода поспілкувалось з кількома зірками фестивалю.

Український школяр Валентин Фречка, який винайшов спосіб виготовляти папір із опалого листя, здобув «золото» на «Олімпіаді геніїв» у США, змаганні між учнями з різних країн у кількох категоріях.

Відпочинок на Чорному морі

Й інформація для тих, хто вже мріє про відпочинок. Скільки коштує відпочити на узбережжі Чорного моря у 2018 році? Ми проаналізували, які ціни на проживання у високий сезон на деяких українських курортах. До цієї суми сміливо можна додавати ще стільки ж, аби підрахувати ваші ймовірні витрати на відпочинок. Одразу зазначимо, що місто Одеса в підбірку не входить: там можна знайти варіанти на будь-який смак та гаманець, головне – на шахраїв не натрапити.

Щиро бажаємо Вам добре відпочити!

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