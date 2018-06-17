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17 Червень 2018, Київ 09:53
Фотогалереї

Як Маріуполь визволення відзначав – фото

Четверту річницю визволення Маріуполя від проросійських бойовиків місто відзначило військовим парадом. Піші колони включали в себе бійців полку «Азов», військовослужбовців Національної гвардії, Донецького прикордонного загону, Маріупольського загону морської охорони, морської піхоти, 56-ї окремої мотопіхотної бригади, а також представників поліції і курсантів Донецького юридичного інституту. Жителі міста зустрічали парад оплесками і вигукували слова подяки на адресу українських захисників, які визволили їх місто від «русского мира».
З нагоди Дня визволення в місті відбувся фестиваль «Вільний Маріуполь». Увечері для городян відбувся концерт за участю відомих українських виконавців ТНМК, Христини Соловій, «Роллікс» та The Doox.
Святкування 4-ї річниці визволення Маріуполя почався парадом військової техніки. По головній вулиці міста урочистим маршем пройшли підрозділи полку &laquo;Азов&raquo;, морської піхоти, прикордонників та поліції
1 Святкування 4-ї річниці визволення Маріуполя почався парадом військової техніки. По головній вулиці міста урочистим маршем пройшли підрозділи полку «Азов», морської піхоти, прикордонників та поліції
На чолі колони пройшов загін барабанщиць обласного управління національної поліції Донецької області
2 На чолі колони пройшов загін барабанщиць обласного управління національної поліції Донецької області
Бійці полку &laquo;Азов&raquo; на головній площі Маріуполя виконали гімн України разом з жителями міста
3 Бійці полку «Азов» на головній площі Маріуполя виконали гімн України разом з жителями міста
Хвилиною мовчання учасники параду і городяни вшанували пам&rsquo;ять всіх загиблих за час війни за свободу України
4 Хвилиною мовчання учасники параду і городяни вшанували пам’ять всіх загиблих за час війни за свободу України
Привітати воїнів, які захищали місто і маріупольців приїхали почесні гості, серед яких перший заступник глави МВС України В&rsquo;ячеслав Аброськін. Він вручив державні нагороди та іменну зброю відзначилися
5 Привітати воїнів, які захищали місто і маріупольців приїхали почесні гості, серед яких перший заступник глави МВС України В’ячеслав Аброськін. Він вручив державні нагороди та іменну зброю відзначилися
Після офіційної частини вся військова техніка була доступна городянам. При чому інтерес до неї виявляли не тільки діти, а й дорослі
6 Після офіційної частини вся військова техніка була доступна городянам. При чому інтерес до неї виявляли не тільки діти, а й дорослі
Дітвора із задоволенням приміряла військову амуніцію і освоювала внутрішній простір бронетехніки
7 Дітвора із задоволенням приміряла військову амуніцію і освоювала внутрішній простір бронетехніки
Рух транспорту по проспекту Миру в Маріуполі було перекрито на весь день
8 Рух транспорту по проспекту Миру в Маріуполі було перекрито на весь день
Біля підніжжя пам&rsquo;ятника Святославу Мудрому, встановленим полком &laquo;Азов&raquo; в грудні 2015 року в подарунок жителям, розміщений банер &laquo;Росія &ndash; країна агресор&raquo;
9 Біля підніжжя пам’ятника Святославу Мудрому, встановленим полком «Азов» в грудні 2015 року в подарунок жителям, розміщений банер «Росія – країна агресор»
На свято прийшли не тільки мешканці Маріуполя, а й військові та їхні сім&rsquo;ї
10 На свято прийшли не тільки мешканці Маріуполя, а й військові та їхні сім’ї
Свято продовжилося спортивними змаганнями. Учасники першого відкритого чемпіонату із силового багатоборства змагалися в силі, витривалості та командної роботи
11 Свято продовжилося спортивними змаганнями. Учасники першого відкритого чемпіонату із силового багатоборства змагалися в силі, витривалості та командної роботи
Естафету силачів перехопили борці. На борцівському рингу кипіли неабиякі пристрасті, а глядачів і уболівальників було більш ніж достатньо
12 Естафету силачів перехопили борці. На борцівському рингу кипіли неабиякі пристрасті, а глядачів і уболівальників було більш ніж достатньо
А для хлопчаків влаштували лицарський турнір
13 А для хлопчаків влаштували лицарський турнір
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