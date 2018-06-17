Як Маріуполь визволення відзначав – фото

Четверту річницю визволення Маріуполя від проросійських бойовиків місто відзначило військовим парадом. Піші колони включали в себе бійців полку «Азов», військовослужбовців Національної гвардії, Донецького прикордонного загону, Маріупольського загону морської охорони, морської піхоти, 56-ї окремої мотопіхотної бригади, а також представників поліції і курсантів Донецького юридичного інституту. Жителі міста зустрічали парад оплесками і вигукували слова подяки на адресу українських захисників, які визволили їх місто від «русского мира».
З нагоди Дня визволення в місті відбувся фестиваль «Вільний Маріуполь». Увечері для городян відбувся концерт за участю відомих українських виконавців ТНМК, Христини Соловій, «Роллікс» та The Doox.
З нагоди Дня визволення в місті відбувся фестиваль «Вільний Маріуполь». Увечері для городян відбувся концерт за участю відомих українських виконавців ТНМК, Христини Соловій, «Роллікс» та The Doox.
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