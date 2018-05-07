Голова Служби безпеки України Василь Грицак 7 травня оприлюднив матеріали розслідування, що, за його словами, «доводять безпосередню участь російських військових в обстрілах Маріуполя 24 січня 2015 року». СБУ оголосила про намір передати результати розслідування до Міжнародного суду ООН за позовом України щодо порушення Росією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму. Слідчі СБУ стверджують, що встановили безпосередню участь в обстрілах Маріуполя підрозділів 200-ї Печенгської окремої мотострілецької бригади та 2-ї Гвардійської Таманської мотострілецької дивізії (колишня 5-а окрема Гвардійська Таманська мотострілецька бригада) Збройних сил Росії.