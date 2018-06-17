Український школяр отримав «золото» на «Олімпіаді геніїв» у США

Український школяр Валентин Фречка, який винайшов спосіб виготовляти папір із опалого листя, здобув золото на «Олімпіаді геніїв» у США, змаганні між учнями з різних країн у кількох категоріях.

Цього року було понад 1300 учасників, команда України від Малої академії наук складалася з п’яти осіб, повідомив Валентин «Голосу Америки». Він також додав, що двоє його колег посіли четверті місця і ще двоє здобули бронзу. Самого Валентина запросили на міжнародну виставку в Південній Кореї.

Hromadske.ua опублікувало у квітні інтерв'ю з українським школярем, в якому він розповідає про спосіб переробки опалого листя на папір:

До участі в Олімпіаді було подано більш ніж півтори тисячі проектів, а прийнято менше від половини, говориться на офіційному сайті.

«Олімпіада геніїв» (GENIUS Olympiad) сприяє глобальному розумінню екологічних проблем та сталого розвитку завдяки фундаментальній науці, мистецтву, творчому письму, інженерії, дизайну та розвитку бізнесу. Олімпіада забезпечує виклики та можливості для учнів середніх шкіл, щоб допомогти їм здобути навички та знання, необхідні для того, щоб бути громадянами, лідерами, вченими, художниками, письменниками, інженерами та розробниками майбутнього – агентами, які сприятимуть екологічному сталому розвитку впродовж усього життя.

Раніше Фречка здобув золоту медаль на Міжнародній олімпіаді з екології, що проходила 4-11 квітня 2018 року в Кенії.