П’ять українських школярів-винахідників і їхні розробки

Система, яка врятує безпілотники військових, акваріум, яким керує риба, та робот-помічник, який допоможе хворим, – школярі-винахідники Малої академії наук презентували унікальні розробки. З умільцями, які вірять, що їхні інженерні витвори зможуть полегшити та покращити життя іншим, поспілкувалося Радіо Свобода.

Максим Шумаков

Винахід школяра із Волинської області – пристрій для відстеження перешкод для безпілотників. Система дозволить дрону повернутися «додому», якщо ворог почне «глушити» його засобами радіоелектронної боротьби.

«Сьогодні в Україні йде війна і я подумав, що цей пристрій зможе допомогти нашим військовим на сході. У безпілотників можуть бути заглушені системи GPS, Wi-Fi чи інші, однак моя система дозволить дрону повернутися на початкову позицію.

Я використав алгоритм, який дозволяє визначати перешкоди в реальному часі, система запам’ятовує траєкторію польоту, за якою безпілотник може повернутися назад.

Пристрій я показував президенту, він дуже зацікавився ним. Аналоги є, але вони коштують близько 100-200 доларів, мій пристрій – 20-30 доларів».

Вєста Барілко

Учениця 10-го класу із Черкас створила пристрій «Риба керує акваріумом». Це комп'ютерна програма, за допомогою якої акваріумна рибка кермує машиною-роботом. Пристрій дозволяє проводити цікаві наукові досліди, використовуючи доступні засоби.

«Я подумала, що керування за участі людини – досить банальна справа, і чому б не надати такі ж можливості якійсь іншій істоті? Наприклад, рибам. Можливо, вони мають якісь приховані таланти, інтелект? Чи зрозуміють вони свої можливості, чи почнуть ними користуватися? І зараз я бачу результати: рибка дійсно може пересуватися суходолом, вона отримала можливості, яких не мала від природи і це дійсно класно!

Над рибкою встановлюється мобільний телефон, який виконує роль камери. Він передає зображення на планшет, де відбувається аналіз. І залежно від положення рибки на екрані, роботу надсилаються певні команди.

У світі є лише один аналог – група нідерландських вчених проводила схожі експерименти, у них також риба керувала рухом акваріуму. Але цей дослід був дуже дорогим і я подумала: а чи можу я, школярка, провести експеримент, але дешевше. Собівартість мого приладу складає приблизно тисячу гривень».

Володимир Петрина

Юний винахідник із Кривого Рогу створив алгоритм для робота-помічника, який здатен розрізняти предмети і жести. Цим він може допомагати безпомічним та хворим людям, які не в змозі самостійно озвучити власні потреби.

«Мій дрон-робот розроблений на базі автомобіля, він здатен розрізняти різні об'єкти, жести, слідкувати за людиною. Його можна використовувати як домашнього помічника, коли, наприклад, хвора людина не може говорити чи обмежена в рухах, але здатна подати певний знак. Алгоритм розрізнить жести і передасть цей сигнал. Або ж робот може патрулювати певну територію і виявивши чужу людину, відправить інформацію про це на сервер.

Унікальність розробки полягає в алгоритмі: порівняно з найближчими конкурентами прилад розрізняє об'єкти і жести та відправляє інформацію в 10 разів швидше».

Максим Терентьєв

Пристрій школяра із Херсона зможе лікувати варикозні захворювання, прискорюючи венозний кровообіг за допомогою електричного струму.

«Я вирішив створити цей пристрій, оскільки сьогодні дуже поширеними є саме варикозні хвороби. Натомість більшість існуючих пристроїв є або дорогими, або неякісними.

Як працює мій прилад? Нога на планці почергово стискається, починаючи від ступні. Відтак у тих місяцях, де вени розширені, прилад видавлює кров, допомагаючи їй рухатися до серця. Унікальність розробки полягає в тому, що вона виконує як механічні стискання, так і електричні. А також поєднує дію пристрою з диханням людини за особливою схемою. Це дозволяє здійснювати хвильовий ефект витиснення венозної крові. Мій науковий керівник випробовував пристрій на собі і відчув певне полегшення в ногах.

Зараз ми плануємо провести медичне тестування цього пристрою. Його вартість складає приблизно дві тисячі гривень. В той час як найближчий аналог, який ми знайшли, виготовляють у Росії і коштує він приблизно 30 тисяч гривень.

Євген Костянецький

Одинадцятикласник із Кропивницького сконструював автоматичний зволожувач повітря, який до того ж його знезаражує.

«Коли я його приніс додому, поставив на стіл, найперше питання, яке мені поставила мама: «Воно не вибухне?». Це, звісно, жарт. Бо це дуже важливий прилад, який зменшує ризик вірусних захворювань.

Цей пристрій призначений для того, щоб підтримувати вологість у приміщенні у комфортному для людини діапазоні. Унікальний він тим, що очищує повітря від мікробів та інфекцій. Також важлива перевага розробки – ціна, її собівартість складає всього 500 гривень, але вона може коштувати ще дешевше. Зараз прилад виглядає неестетично, але в процесі розробки планую його удосконалити».