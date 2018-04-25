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25 Квітень 2018, Київ 09:56
Суспільство

П’ять українських школярів-винахідників і їхні розробки

Риба керує акваріумом – експеримент школярки із Черкас

Система, яка врятує безпілотники військових, акваріум, яким керує риба, та робот-помічник, який допоможе хворим, – школярі-винахідники Малої академії наук презентували унікальні розробки. З умільцями, які вірять, що їхні інженерні витвори зможуть полегшити та покращити життя іншим, поспілкувалося Радіо Свобода.

Максим Шумаков

Винахід школяра із Волинської області – пристрій для відстеження перешкод для безпілотників. Система дозволить дрону повернутися «додому», якщо ворог почне «глушити» його засобами радіоелектронної боротьби.

Максим Шумаков
Максим Шумаков

«Сьогодні в Україні йде війна і я подумав, що цей пристрій зможе допомогти нашим військовим на сході. У безпілотників можуть бути заглушені системи GPS, Wi-Fi чи інші, однак моя система дозволить дрону повернутися на початкову позицію.

Я використав алгоритм, який дозволяє визначати перешкоди в реальному часі, система запам’ятовує траєкторію польоту, за якою безпілотник може повернутися назад.

Пристрій для відстеження перешкод для безпілотників
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Пристрій для відстеження перешкод для безпілотників

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Пристрій я показував президенту, він дуже зацікавився ним. Аналоги є, але вони коштують близько 100-200 доларів, мій пристрій – 20-30 доларів».

Вєста Барілко

Учениця 10-го класу із Черкас створила пристрій «Риба керує акваріумом». Це комп'ютерна програма, за допомогою якої акваріумна рибка кермує машиною-роботом. Пристрій дозволяє проводити цікаві наукові досліди, використовуючи доступні засоби.

Вєста Барілко
Вєста Барілко

«Я подумала, що керування за участі людини – досить банальна справа, і чому б не надати такі ж можливості якійсь іншій істоті? Наприклад, рибам. Можливо, вони мають якісь приховані таланти, інтелект? Чи зрозуміють вони свої можливості, чи почнуть ними користуватися? І зараз я бачу результати: рибка дійсно може пересуватися суходолом, вона отримала можливості, яких не мала від природи і це дійсно класно!

Над рибкою встановлюється мобільний телефон, який виконує роль камери. Він передає зображення на планшет, де відбувається аналіз. І залежно від положення рибки на екрані, роботу надсилаються певні команди.

Риба керує акваріумом – експеримент школярки із Черкас
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Риба керує акваріумом – експеримент школярки із Черкас

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У світі є лише один аналог – група нідерландських вчених проводила схожі експерименти, у них також риба керувала рухом акваріуму. Але цей дослід був дуже дорогим і я подумала: а чи можу я, школярка, провести експеримент, але дешевше. Собівартість мого приладу складає приблизно тисячу гривень».

Володимир Петрина

Юний винахідник із Кривого Рогу створив алгоритм для робота-помічника, який здатен розрізняти предмети і жести. Цим він може допомагати безпомічним та хворим людям, які не в змозі самостійно озвучити власні потреби.

Володимир Петрина
Володимир Петрина

«Мій дрон-робот розроблений на базі автомобіля, він здатен розрізняти різні об'єкти, жести, слідкувати за людиною. Його можна використовувати як домашнього помічника, коли, наприклад, хвора людина не може говорити чи обмежена в рухах, але здатна подати певний знак. Алгоритм розрізнить жести і передасть цей сигнал. Або ж робот може патрулювати певну територію і виявивши чужу людину, відправить інформацію про це на сервер.

Школяр створив алгоритм для робота-помічника, який розрізняє предмети і жести
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Школяр створив алгоритм для робота-помічника, який розрізняє предмети і жести

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Унікальність розробки полягає в алгоритмі: порівняно з найближчими конкурентами прилад розрізняє об'єкти і жести та відправляє інформацію в 10 разів швидше».

Максим Терентьєв

Пристрій школяра із Херсона зможе лікувати варикозні захворювання, прискорюючи венозний кровообіг за допомогою електричного струму.

Максим Терентьєв
Максим Терентьєв

«Я вирішив створити цей пристрій, оскільки сьогодні дуже поширеними є саме варикозні хвороби. Натомість більшість існуючих пристроїв є або дорогими, або неякісними.

Як працює мій прилад? Нога на планці почергово стискається, починаючи від ступні. Відтак у тих місяцях, де вени розширені, прилад видавлює кров, допомагаючи їй рухатися до серця. Унікальність розробки полягає в тому, що вона виконує як механічні стискання, так і електричні. А також поєднує дію пристрою з диханням людини за особливою схемою. Це дозволяє здійснювати хвильовий ефект витиснення венозної крові. Мій науковий керівник випробовував пристрій на собі і відчув певне полегшення в ногах.

Пристрій для лікування варикозних захворювань
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Пристрій для лікування варикозних захворювань

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Зараз ми плануємо провести медичне тестування цього пристрою. Його вартість складає приблизно дві тисячі гривень. В той час як найближчий аналог, який ми знайшли, виготовляють у Росії і коштує він приблизно 30 тисяч гривень.

Євген Костянецький

Одинадцятикласник із Кропивницького сконструював автоматичний зволожувач повітря, який до того ж його знезаражує.

Євгеній Костянецький
Євгеній Костянецький

«Коли я його приніс додому, поставив на стіл, найперше питання, яке мені поставила мама: «Воно не вибухне?». Це, звісно, жарт. Бо це дуже важливий прилад, який зменшує ризик вірусних захворювань.

Цей пристрій призначений для того, щоб підтримувати вологість у приміщенні у комфортному для людини діапазоні. Унікальний він тим, що очищує повітря від мікробів та інфекцій. Також важлива перевага розробки – ціна, її собівартість складає всього 500 гривень, але вона може коштувати ще дешевше. Зараз прилад виглядає неестетично, але в процесі розробки планую його удосконалити».

Зволожувач повітря із функцією знезараження презентував школяр із Кропивницького
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Зволожувач повітря із функцією знезараження презентував школяр із Кропивницького

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