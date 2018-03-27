​Львівська юна винахідниця представить Україну на Genius Olympiad у США

Львів – Одинадцятикласниця зі Львова Софія Петришин цього року представлятиме Україну на престижній Олімпіаді геніїв у США (Genius Olympiad). Школярка представить свій винахід, який дасть можливість незрячим людям бути більш поінформованими, знайомитись із новинками літератури, користуватись самостійно банкоматом. Сьогодні прилад Софії Петришин випробовували учні спеціалізованої школи для осіб із вадами зору.

​Юрій Галас цього року закінчує навчання у спеціалізованій львівській школі для незрячих осіб. Він готується до зовнішнього незалежного оцінювання за допомогою комп’ютера і отримує інформацію за допомогою голосової програми.

«Виходжу в інтернет за допомогою голосових програм, слухаю так і книжки. Є електронні дисплеї з брайлівським шрифтом, які зчитують тексти, але такі пристрої дуже дорогі, від 2 до 5 тисяч доларів, і для мене недоступні, як і для більшості людей незрячих. Та й в Україні їх немає», – говорить старшокласник.

Софія Петришин, випускниця школи-ліцею «Оріяна», винайшла прилад, який перетворює цифрову інформацію на шрифт Брайля для незрячих і ним можна користуватись у будь-якому місці перебування. Працює пристрій за таким принципом: людина записує текст, скидає його на SD-картку, при підключенні приладу до джерела живлення незряча особа обирає потрібний їй файл і зчитує його за методом шрифту Брайля. Тобто, тримаючи руку на пристрої, читає текст. Попри те, що в Україні друкують книжки шрифтом Брайля, затрачаються великі гроші і багато паперу, але більшість літературних новинок особам із вадами зору, недоступні.

Прилад перетворює цифровий текст на шрифт Брайля для незрячих. Можна під’єднати до комп’ютера через USB або можна приєднати до звичайної розетки

«Моя ідея – це прилад, який перетворює цифровий текст на шрифт Брайля для незрячих. Цей шрифт – рельєфний. Вирішила робити проект для незрячих тому, що побачила, що є багато проблем із поширенням інформації, затрачаються великі гроші для паперових видань, але багато інформації незрячі особи просто не отримують, читають ті самі книжки. Можна під’єднати до комп’ютера через USB або можна приєднати до звичайної розетки. Текст відчуватиме. Я ще працюю над платформою для вивчення шрифту Брайля, хочу щоб шрифт, який відбивається по алфавіту виводився на телефоні, тобто включаєш програму – і вона озвучує текст. Незрячим буде вигідно зчитувати інформацію з комп’ютера за допомогою приладу», – пояснює Софія.

Юрій Галас спробував працювати з пристроєм Софії Петришин, над яким юна винахідниця працює сьомий місяць. Школяр не лише оцінив прилад, але й висловив побажання, як його вдосконалити.

Ідея чудова. Це свідчить, що суспільство стає більш доступним для незрячих

«Ідея чудова, її потрібно продовжувати. Це свідчить, що суспільство стає більш доступним для незрячих. Дуже сподобався цей прилад, а саме чіткий рельєф крапок, які регулюються, тобто, можна змінювати висоту, а на брайлівських дисплеях такого немає. Такий пристрій допоможе вивчити шрифт Брайля початківцям. Добре було б, аби такий пристрій зчитував інформацію не лише з картки, але й щоби передавати через Wi-Fi, круто було б якби модульно – за допомогою камери. Тобто, приклав до екрану чи тексту і вже розпізнав його по шрифту Брайля. Є смартфони, які зчитують так, але їхня ціна 5-6 тисяч євро», – поділився своїми враженнями щодо винаходу львівської школярки її незрячий одноліток.

Школярка зробить прилад комфортним для незрячих людей

Зараз Софія Петришин вдосконалює свій пристрій, розробляє додаток на Android, який допомагатиме незрячим людям вивчити шрифт Брайля через Bluetooth-модуль. Дівчина роздумує і над дизайном і має певні пропозиції від підприємців.

«ЗD- принтер допоміг би мені покращити дизайн і зробити компактнішою установку», – зауважила юна винахідниця.

Викладачі університету підказали їй, які деталі потрібно використати у пристрої, як їх з’єднати. У світі є аналоги таких приладів, але вони коштують до 5 тисяч доларів. Свій пристрій Софія Петришин хоче передусім зробити доступним для людей незрячих. Він коштуватиме від 100 до 200 доларів.

«Я спростила і здешевила ті аналоги, які є. Додала у пристрої нові функції – платформу для вивчення шрифту Брайля, а у майбутньому буде ще більше функцій і, зокрема, дуже хочу, щоб використовувався у банкоматах. Чим здешевила? Якістю матеріалів, заміною елементів», – каже Софія.

Сьогодні незрячі люди, щоб скористатись послугами банкомату, змушені просити супроводжуючу особу. А комунальні послуги чимало осіб із вадами зору сплачують через комп’ютер.

«Але не завжди чуєш правильну цифру чи назву. Є небезпека, що заплатиш гроші не на свій рахунок. Тому аби контролювати свої дії, не потрапити у халепу, можна було б застосовувати такий прилад, який винайшла Софія. Цей пристрій дуже добрий, коли є якесь складне для нас слово на слух. Також незрячі люди вступлять у виші і зустрінуться з масою важких термінів, незрозумілих, то їм теж такий прилад став би у допомозі, бо правильно зчитають слово через пристрій», – зауважила керівник Львівського обласного осередку громадської організації «Українська спілка осіб з інвалідністю» Оксана Потимко після того, як випробувала прилад львівської учениці.

Вона порадила Софії Петришин збільшити брайлівську крапку у приладі, також час для зчитування букви. Адже кожна людина має іншу чутливість пальців і за 2 секунди не всі можуть розрізнити букву. Також незрячі особи хотіли б зчитувати не одну букву, а одразу слово.

Те, що Софія зробила, – дуже добре, взагалі це чудово, що молода людина подумала про незрячих

«При написанні шрифту Брайля літери і цифри однакові. А перед написанням брайлівської цифри завжди ставиться так званий цифровий знак. Завдяки йому відрізняєш букву «а», для прикладу, від цифри «1» і так далі. Те, що Софія зробила, – дуже добре, взагалі це чудово, що молода людина подумала про незрячих», – наголосила

Це Олімпіада геніїв, туди їдуть молоді науковці, які роблять відкриття, розробки. Я туди потрапила завдяки конкурсу міжнародної молодіжної АISEC

Оксана Потимко.

Софія Петришин врахує всі поради людей із вадами зору, щоб зробити пристрій для них зручним і корисним. Дівчина третій рік є слухачем Малої академії наук у Львові. Її винахід уже був оцінений на Всеукраїнському науково-технічному конкурсі «Інтел Техно». 23 сторінки своєї наукової праці Софія з української мови самостійно переклала на англійську, щоб взяти участь в Олімпіаді геніїв у Нью-Йорку.

«Це Олімпіада геніїв, туди їдуть молоді науковці, які роблять відкриття, розробки, щоб представити свій винахід, можливо знайти інвестора, отримати грошову винагороду, щоб реалізувати свій винахід, поділитись своєю ідеєю. Я туди потрапила завдяки конкурсу міжнародної молодіжної АISEC. Саме їй запропонували відібрати кількох учасників на Олімпіаду і я потрапила», – наголосила Софія.

Тато Софії – програміст, мама і бабуся – математики. Вона віддавна мріяла про фах програміста. Водночас роздумувала над ідеєю, яка б була корисна для суспільства. Спершу хотіла створити перекладач для людей із вадами мовлення. «Я мала певні проблеми із зором і так все перекрутилось із ідеями».

Олімпіада геніїв в Нью-Йорку вважається одним із поважних конкурсів для молодих науковців. Перед переможцем відкривається можливість здобути американську вищу освіту і отримати стипендію. Олімпіада триватиме з 11 до 16 червня.