МОН: учні з України здобули «золото» і «срібло» на Міжнародній олімпіаді з екології

Українська команда виборола дві медалі – золоту і срібну – на Міжнародній олімпіаді з екології, яка проходила 4-11 квітня 2018 року в Кенії, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Загалом на конкурсі були представлені понад 220 учнівських робіт із різних країн світу.

Команду України представляв Валентин Фречка, учень 11-го класу Сокирницької загальноосвітньої школи Закарпаття, і Вячеслав Анцибор, учень 11-го класу Політехнічного ліцею НТУ «КПІ» з Києва.

Валентин Фречка здобув «золото», презентувавши проект «Технологія виготовлення eco friendly паперу з опалого листя». У ньому хлопець пояснює, як можна робити папір з листя різних видів дерев.

«Широке застосування проекту допоможе покращити целюлозно-паперову промисловість, а також дасть можливість утилізувати опале листя з найменшою шкодою для навколишнього середовища. Використовувати такий папір можна для еко-пакетів або для друку на принтері», – розповів хлопець.

Вячеслав Анцибор виборов срібну медаль за проект «Використання альтернативного джерела живлення та нової системи його охолодження для напівпричепів-рефрижераторів».

У березні українська учнівська команда здобула три золоті медалі на конкурсі наукових розробок у Китаї.