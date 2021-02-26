МЗС засудило рішення Москви дозволити голосувати на виборах до Держдуми Росії жителям ОРДЛО

Міністерство закордонних справ України прокоментувало намір Росії, озвучений пресслужбою російської ЦВК, залучити до голосування на виборах до Держдуми восени 2021 року тих жителів непідконтрольних Україні районів Донбасі, які мають російські паспорти.

У коментарі Радіо Свобода МЗС назвало це «черговою спробою порушити державний суверенітет і територіальну цілісність України».

«Участь жителів окремих районів Донбасу у російських виборах та плебісцитах, як і видавання їм російських паспортів, є незаконними. Росія свідомо руйнує Мінські домовленості та йде на загострення російсько-українського конфлікту», – сказав речник відомства Олег Ніколенко.

Участь у цих виборах жителів Донбасу, як і жителів окупованого Криму, поставлять під сумнів їхню легітимність, а результати такого голосування не визнаватимуться ні Україною, ні міжнародним співтовариством, наголосили в МЗС.

МЗС України закликало українських громадян на окупованих територіях не брати участі у виборах до Держдуми Росії восени 2021 року.

Подібну схему російська влада запроваджувала і в 2020 році під час голосування за зміни до конституції Росії. Тоді МЗС України також засудили це.