У Росії число противників переобрання Путіна досягло максимуму з 2014 року – опитування

41 відсоток росіян не хочуть бачити Володимира Путіна президентом Росії після 2024 року, свідчать дані лютневого дослідження «Левада-центру».

Половина з тих, хто не хоче переобрання Путіна, кажуть, що він «засидівся, набрид і йому пора на пенсію». Корупцією своє бажання змінити керівника країни пояснюють тільки вісім відсотків респондентів.

Соціологи запитували і про дії противників Путіна в разі, якщо він все ж піде на новий термін. Із них більше ніж половина мають намір проголосувати за іншого кандидата, а 30 відсотків не підуть на вибори. 7 відсотків заявляють про готовність виходити на протестні акції, якщо вони будуть.

Інфографіка: Росіяни очікують побачити більше протестів, але мало тих, хто хоче взяти особисту участь

Дослідження, питання для якого були сформульовані спільно з «Відкритими медіа», проводилося з 18 по 24 лютого. У ньому взяли участь 1601 людина віком від 18 років.

Як пишуть «Відкриті медіа», в питанні пролонгації правління Путіна настрої росіян наближаються до «докримського рівня». У жовтні 2013 року зміни президента Росії бажали 45% населення, а його переобрання – 33%.

Після окупації Криму, в листопаді 2014 року, число тих, хто хотів зміни владної команди, скоротилося до 19%, а за переобрання Путіна виступали 58% опитаних.

У 2018 році кількість тих, хто бажав зміни влади в Росії, зросла до 27 відсотків, в 2019-му – до 38 відсотків. Згідно з результатами опитування «Левада-центру» в березні 2020 року, до голосування зі схвалення змін до конституції Росії, проти переобрання Путіна виступали 40 відсотків респондентів, а 46 відсотків підтримували цю ідею.

У січні минулого року президент Росії запропонував змінити конституцію. Норма про «обнулення» президентських термінів, що теоретично дозволяє Путіну залишатися президентом до 2036 року, з’явилася при схваленні поправок у Держдумі в березні.

Остаточно зміни були схвалені на так званому загальноросійському голосуванні, яке проходило кілька днів і завершилося 1 липня 2020 року.