Росія: рівень довіри до Путіна опустився до 53 відсотків – опитування

Рівень довіри до президента Росії Володимира Путіна опустився до мінімуму за останній рік і становить 53 відсотки. Про це свідчать результати опитування російського Фонду «Общественное мнение», повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Про недовіру Путіну заявили 35 відсотків респондентів – це повторення максимального річного значення, зафіксованого в березні 2020 року. Ще 12 відсотків не змогли відповісти на питання: «Ви швидше довіряєте або не довіряєте Володимиру Путіну?».

У опитуванні, яке проводили 22-24 січня, брали участь три тисячі людей. Згідно з попередніми опитуваннями фонду, рівень довіри Путіну за весь минулий рік не опускався нижче 55 відсотків.

Опитування також показало, що 60 відсотків росіян позитивно оцінюють роботу Путіна на посту президента, а 26 відсотків – негативно.

Згідно з опитуванням «Левада-центру», в січні минулого року про довіру президенту Путіну заявили трохи більше третини росіян (35 відсотків).

А за результатами дослідження «ВЦИОМ», рівень довіри росіян Володимиру Путіну у березні минулого року впав до мінімуму за 14 років. Тоді про довіру президентові заявили 28 відсотків учасників опитування, такого низького показника не було за всю історію спостережень. Після цього «ВЦИОМ» змінив методику і почав ставити закрите питання – про те, чи довіряє респондент конкретно Володимиру Путіну чи ні. Однак і таке формулювання питання показала зниження довіри до президента – з 74 відсотків в січні 2020 року до 67 відсотків в березні.