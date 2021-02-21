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21 лютого 2021, Київ 19:25
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Росія примушує Україну до війни (відео)

Росія примушує Україну до війни (відео)
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Росія примушує Україну до війни (відео)

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Україна проти Росії: як Путін підштовхує Зеленського до великої війни? До чого готуються бойовики угруповань «ДНР» і «ЛНР»? Росія завозить на територію України вакцину SPUTNIK V. Що відбувається в Донецьку і Луганську під час пандемії коронавірусу? Наскільки безпечна російська вакцина від COVID-19? ТікТок для молоді «ДНР» і «ЛНР» – майданчик, де вони вільно можуть розповісти про реальне життя в окупації.

Україна проти Росії: як Путін підштовхує Зеленського до великої війни? До чого готуються бойовики угруповань «ДНР» і «ЛНР»? Росія завозить на територію України вакцину SPUTNIK V. Що відбувається в Донецьку і Луганську під час пандемії коронавірусу? Наскільки безпечна російська вакцина від COVID-19? ТікТок для молоді «ДНР» і «ЛНР» – майданчик, де вони вільно можуть розповісти про реальне життя в окупації.

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