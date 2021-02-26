Бойовики здійснили 10 обстрілів за добу, втрат серед українських військових немає – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі за добу 25 лютого російські гібридні сили 10 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі і з забороненого озброєння, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За цими даними, ще одне порушення зафіксоване в перші години 26 лютого. Втрат серед українських військових немає.

В угрупованні «ЛНР» звинувачують Збройні сили України в чотирьох порушеннях режиму припинення вогню 25 лютого та заявляють про поранення одного члена незаконних збройних формувань.

В угрупованні «ДНР» зведених даних за минулу добу ще не подавали, але ввечері 25 лютого звинуватили українських військових в обстрілі села Українське на Приазов’ї.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Проте обстріли там не припиняються.

У лютому голова української делегації у Тристоронній контактній групі зі врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що перемир’я у зоні бойових дій на Донбасі «вже просто немає».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.