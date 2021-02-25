За добу на Донбасі поранені двоє військових – ООС

Двоє українських військових поранені на Донбасі 24 лютого, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

«Зі стрілецької зброї противник вів вогонь неподалік населених пунктів Південне і Талаківка. В результаті обстрілу один військовослужбовець Збройних сил України отримав кульове поранення. Воїну оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу», – заявили в штабі.

За даними ООС, біля Чермалика Донецької області український солдат затримав бойовика, який намагався проникнути на українські позиції.

«У ході затримання противник наніс нашому воїну легке поранення холодною зброєю. У відповідь солдат застосував штатну зброю та затримав окупанта», – зазначили в штабі.

Бойовики «ДНР» натомість стверджують, що українські солдати поранили мирного жителя, який намагався перейти лінію розмежування.

Крім того, вони звинувачують українську армію в обстрілі заходу Донецька. В угрупованні «ЛНР» не повідомляли про бойові дії впродовж 25 лютого.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Проте обстріли там не припиняються.

У лютому голова української делегації у Тристоронній контактній групі зі врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що перемир’я у зоні бойових дій на Донбасі «вже просто немає».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.