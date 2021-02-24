Донбасі український військовий затримав «військовослужбовця окупаційних військ РФ» – штаб ООС

Від початку поточної доби, 24 лютого, бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Так, в передмісті Авдіївки противник вів вогонь зі стрілецької зброї, а також ручних протитанкових та підствольних гранатометів. Поблизу Мар’їнки ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а неподалік Південного – зі стрілецької зброї», – мовиться у повідомленні.

У штабі також розповіли, що неподалік Чермалика, український військовий, який чергував на спостережному посту, затримав «військовослужбовця окупаційних військ Російської Федерації», який намагався проникнути на позиції ОС.

«В ході затримання противник наніс нашому воїну легке поранення холодною зброєю. У відповідь солдат застосував штатну зброю та затримав окупанта», – повідомили українські військові.

У незаконному збройному угрупованні «ДНР» заявили про нібито один обстріл з боку ЗСУ, внаслідок якого, як стверджують бойовики, було пошкоджено житловий будинок у Оленівці. У аналогічному угрупованні «ЛНР» наразі не звітували про перебіг бойових дій протягом доби.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Проте обстріли там не припиняються.

У лютому голова української делегації у Тристоронній контактній групі зі врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що перемир’я у зоні бойових дій на Донбасі «вже просто немає».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.