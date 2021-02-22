Від початку доби бойовики 5 разів порушили режим тиші – штаб ООС

Від початку поточної доби, 22 лютого, бойовики на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», збройні формування Російської Федерації кілька разів відкривали вогонь по українських позиціях зі станкових та ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї неподалік населеного пункту Авдіївка. Внаслідок ворожого обстрілу загинув військовослужбовець Збройних Сил України, ще один воїн – отримав осколкові поранення. Командування операції Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника, а пораненому – бажає скорішого одужання», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що у передмісті Мар’їнки бойовики вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а біля Водяного, крім застосування підствольних гранатометів та стрілецької зброї, бойовики «здійснили дистанційне мінування місцевості» в напрямку українських позицій.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.