Біля Авдіївки загинув український військовий

У понеділок вдень, 22 лютого, внаслідок обстрілу бойовиків в районі Авдіївки загинув український військовий. Про це повідомляє українська делегація у ТКГ.

Зазначається, що ще одного військового поранили.

«Українською стороною СЦКК направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ», – мовиться у повідомленні.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.