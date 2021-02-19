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19 лютого 2021, Київ 09:15
Новини | Події

Бойовики застосували гранатомети та кулемети на Донбасі – ООС

Вказівний знак біля зруйнованого аеропорту в Донецьку, 26 лютого 2015 року

Контрольовані Росією чотири рази порушували режим тиші на Донбасі, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил. Унаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї неподалік населеного пункту Шуми. Поблизу Південного ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів, а біля Майорська – зі стрілецької зброї», – заявили в ООС.

В угрупованні «ДНР» не повідомляли про бойові дії 18 лютого. Бойовики «ЛНР» заявляють про один обстріл з боку української армії.

Українська авіація проти Росії на Донбасі
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Українська авіація проти Росії на Донбасі

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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