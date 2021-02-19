Бойовики застосували гранатомети та кулемети на Донбасі – ООС

Контрольовані Росією чотири рази порушували режим тиші на Донбасі, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил. Унаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї неподалік населеного пункту Шуми. Поблизу Південного ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів, а біля Майорська – зі стрілецької зброї», – заявили в ООС.

В угрупованні «ДНР» не повідомляли про бойові дії 18 лютого. Бойовики «ЛНР» заявляють про один обстріл з боку української армії.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.